Serie B 2018/2019 – Ipotesi campionato a 23 squadre?

Entro le 23.59 l’Avellino deve presentare il ricorso al Consiglio di Garanzia del CONI mentre Siena, Catania, Novara e Ternana lottano per i ripescaggi.

AVELLINO – Non è ancora cominciata ma la Serie B 2018/2019 è caratterizzata, già da qualche settimana, da incertezze e stravolgimenti continui. Dopo le esclusioni di Bari e Cesena, l’Avellino potrebbe essere la terza squadra ad alzare bandiera bianca ma gli irpini possono giocarsi ancora una possibilità. Entro le 23.59, infatti, la squadra campana può presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione in Serie B.

Il presidente Taccone si dice fiducioso, queste le sue parole nei giorni scorsi: “Sono certo che l’Avellino verrà riammesso: la decisione della Covisoc è basata su un vizio di forma che verrà sanato dal ricorso che presenteremo al Collegio di garanzia del Coni. Come dicono i nostri tecnici il rating in Europa è sostituito dall’indice di solvibilità e la Onix Aigurar ha un indice di solvibilità tre volte superiore.

Se il ricorso degli irpini dovesse essere accettato il prossimo campionato di Serie B, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe avere 23 compagini partecipanti. L’udienza dell’Avellino, infatti, non dovrebbe andare in scena prima di 8-10 giorni, ovverosia dopo la chiusura dei termini per le domande del ripescaggio (27 luglio). A a quel punto, potrebbe essere svolta anche dopo la data fissata per stilare i calendari 2018/19, cioè il 31 luglio prossimo in quel di Cosenza. L’Avellino, infatti, ha già fatto sapere che nel ricorso chiederà la riammissione anche in sovrannumero. L’impressione è che siamo solo all’inizio di una guerra di ricorsi e controricorsi. La Ternana, nella giornata odierna, depositerà il suo alla Corte federale d’appello contro la riammissione del Novara e del Catania ai ripescaggi. Nelle prossime ore seguiranno quelli di Siena e Pro Vercelli che promettono battaglia. Si prospetta un tutti contro tutti in salsa estiva.