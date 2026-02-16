Slalom Milano Cortina 2026: Meillard oro, Saccardi 12°

Loic Meillard vince lo slalom olimpico di Milano Cortina 2026 dopo l’uscita di McGrath. Ottimo 12° posto per l’azzurro Tommaso Saccardi

BORMIO – Loic Meillard conquista il titolo olimpico nello slalom maschile di Milano Cortina 2026, chiudendo con il tempo di 1’53″61 sulla pista di Bormio. Lo svizzero, secondo dopo la prima manche, ha approfittato dell’uscita di Atle Lie McGrath, dominatore della frazione iniziale, e ha replicato il successo iridato ottenuto esattamente un anno fa a Saalbach. Sul podio anche l’austriaco Fabio Gstrein, staccato di 35 centesimi, e il norvegese Henrik Kristoffersen, terzo a 1″13.

Giornata memorabile per l’Italia grazie a Tommaso Saccardi, protagonista di una prima manche straordinaria sotto una fitta nevicata. Partito con il pettorale 37, il 24enne emiliano ha chiuso la frazione al decimo posto, per poi terminare dodicesimo a 2″73 da Meillard. Un risultato di grande valore che gli apre prospettive importanti in vista dei pettorali di partenza in Coppa del Mondo.

Saccardi ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Ero alle prime Olimpiadi e sono contento di come ho gestito tensione e condizioni difficili. Ho attaccato anche nella seconda manche, perché ai Giochi bisogna dare tutto. Questo dodicesimo posto è un punto di partenza».

Gara amara invece per gli altri azzurri: Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger sono usciti nella prima manche a causa di inforcate che hanno compromesso la loro prova.

Lo slalom maschile chiude così il programma olimpico dello sci alpino, regalando all’Italia un giovane talento in crescita e un risultato che lascia ben sperare per il futuro.