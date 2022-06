La partita Slovacchia U19 – Italia U19 – Romania U19 del 21 giugno 2022 in diretta: gli azzurri restano a punteggio pieno grazie alla rete realizzata al 33′ del primo tempo

TRNAVA – Martedì 21 giugno 2022, alle ore 17.30, allo Štadión Antona Malatinského’ di Trnava, la Slovacchia U19 affronterà l’Italia U19 per la seconda giornata della fase a gironi Campionato Europeo di categoria. Le due squadre sono state inserite nel Girone A, del quale fanno parte anche Romania e Francia: passeranno il turno le prime due. I ragazzi di Nunziata tenteranno di anticipare la qualificazione alle semifinali e strappare il ticket per i mondiali Under 20 in Indonesia il prossimo anno. Una possibilità è aperta perché la vittoria degli Azzurrini e la Francia che non perde con la Romania darebbe all’Italia la matematica certezza del passaggio del turno. La Slovacchia viene dalla pesante sconfitta per 5-0 rimediata dalla Francia. Si é classificata seconda nel Girone di qualificazione con 6 punti, dietro all’Italia che aveva ottenuto il punteggio pieno. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, cinque gol fatti e nove presi. Nella gara di esordio la Nazionale di Nunziata si é imposta per 2-1 sulla Romania grazie alle reti di Baldanzi e Volpato, al termine di una gara dove il risultato poteva anche essere più generoso per gli azzurrini per qualità di gioco e dominio espresso durante tutti i novanta minuti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e pareggiato una e perso due siglando undici e subendone due.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SLOVACCHIA - ITALIA 0-1 SECONDO TEMPO 49' Triplice fischio finale, vince di misura l'Italia per 1-0 contro la Slovacchia ed è virtualmente in semifinale. 48' Calcio di punizione di Gajdos che non trova la porta. 47' Ammonito Nasti 45' Concessi quattro minuti di recupero 43' Ammonito Holly 42' Cerca lo spazio per il tiro Volpato ma trova Balaz 41' Dalla lunga distanza riceve palla da Balaz e poi cerca la porta Casadei senza trovarla. 39' Cambio Italia: dentro Fontanarosa e fuori Miretti. 36' Gran traversone dal fondo per Jambor che di testa trova l'intervento in tuffo di Deplanches. 34' Cambio Italia: dentro Terracciano e fuori Fabbian 32' Ammonito Ghilardi 30' Cross di Mulazzi per il colpo di testa di Nasti che termina a lato di un soffio. 29' Sostituzione Slovacchia: dentro Halabrin e fuori Oravec 26' Sostituzione Slovacchia: dentro Kopasek e fuori Sikula 23' Ammonito Casadei per un fallo su Micuda 20' Gran giocata di Casadei che si libera con un tunnel di Luka e poi entra in area mandando sopra la traversa il pallone da posizione defilata. 19' Cambio nella Slovacchia: dentro Gajdos e fuori Sauer 17' Cross di Jambor a cercare in area Kosa ma Deplanches fa sua la sfera. 13' Cambio nell'Italia: dentro Volpato al posto di Ambrosino. 10' Recupera un pallone che sembrava perso Mulazzi e lo rimette in mezzo per Miretti che poi in area viene chiuso. 8' Calcio di punizione insidioso messo in area da Miretti e pallone allontanato dalla Slovacchia 6' Spinge l'Italia mentre la Slovacchia continua a difendersi con un baricentro basso. 4' Ammonito Mulazzi 1' Doppio cambio Slovacchia: dentro Griger e Kosa fuori Snajder e Szolgai 1' Inizia la ripresa PRIMO TEMPO Italia in vantaggio al 33' con Ambrosino: assist di Miretti per il compagno che anticipa tutti e conclude sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Precedentemente ricordiamo al 23' l'intervento di Desplanches sul tentativo da punizione di Jambor, decisivo il tuffo sulla sua destra a togliere la sfera indirizzata all'angolino. Al 27' Miretti centra la traversa su tentativo dalla distanza e un minuto più tardi Casadei in area calcia alto da favorevole posizione. Al 31' nuovo legno per gli Azzurrini questa volta con Ambrosino dal limite dell'area a fare dal preludio al suo gol. Dopo 1 minuto di recupero di chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Italia per 1-0. TABELLINO SLOVACCHIA: Balaz; Micuda, Luka, Ujlaky, Sikula (26' st Kopasek); Oravec (29' Halabrin), Holly, Szolgai (1' st Kosa); Snajder (1' st Griger), Jambor, Sauer (19' st Gajdos). A disposizione. Hrdina, Gazi, Misovic, Sliacky. CT. Rusnak ITALIA: Desplanches; Giovane, Coppola, Ghilardi, Mulazzi; Fabbian (34' st Terracciano), Faticanti, Casadei; Miretti (39' st Fontanarosa); Ambrosino (13' st Volpato), Nasti. A disposizione. Zacchi, Stivanello, Turricchia, Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti. CT: Nunziata Reti: 33' pt Ambrosino Ammonizioni: 6' st Mulazzi, 23' st Casadei, 32' st Ghilardi, 43' st Holly, 47' st Nasti Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nel secondo tempo

Formazioni ufficiali di Slovacchia – Italia

SLOVACCHIA: Balaz; Micuda, Luka, Ujlaky, Sikula; Oravec, Holly, Szolgai; Snajder, Jambor, Sauer. A disposizione. Hrdina, Kosa, Gajdos, Gazi, Misovic, Griger, Sliacky, Kopasek, Halabrin. CT. Rusnak

ITALIA: Desplanches; Giovane, Coppola, Ghilardi, Mulazzi; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Ambrosino, Nasti. A disposizione. Zacchi, Stivanello, Turricchia, Terracciano, Fontanarosa, Baldanzi, Fazzini, Degli Innocenti, Volpato. CT: Nunziata

Le parole di Miretti alla vigilia

“Sicuramente venderanno cara la pelle; per loro è l’ultima spiaggia, una squadra molto fisica e avrà il pubblico di casa che la sosterrà: sarà sicuramente un match impegnativo. Sono troppo legato a questo gruppo, abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione ed ho voglia di andare fino in fondo insieme a loro”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).

La presentazione del match

QUI SLOVACCHIA – Per la Slovacchia probabile modulo 4-3-3 con Balaz tra i pali e con Kopasek, Luka, Kosa e Sikula a formare il blocco difensivo. A centrocampo Holly, Gajdos e Halabrin. Tridente offensivo formato da Griger, Jambor e Misovic.

QUI ITALIA – Nunziata ha a disposizione l’intera rosa, incluso Miretti, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Desplanches in porta e con la difesa composta al centro da Coppola e Ghilardi e da Mulazzi e Giovane sulle fasce. In mezzo a campo Fabbian, Faticanti e Casadei; sulla trequarti Miretti, di supporto alla coppia di attacco formata da Nasti e Ambrosinp.

Le probabili formazioni di Slovacchia U19 – Italia U19

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Kopasek, Luka, Kosa, Sikula; Holly, Gajdos, Halabrin; Griger, Jambor, Misovic.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport+HD e in streaming su RaiPlay.