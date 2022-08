Sorteggio fase a gironi della Conference League 2022/2023 in diretta

Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022/2023 del 25 agosto 2022 in diretta: dove vederlo in tv e streaming

ISTANBUL – Venerdì 26 agosto, alle 14:30, a Istanbul in Turchia si terrà il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022/2023. I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti stabilito all’inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club. Le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in otto gironi da quattro con una squadra per fascia. I club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa League) abbiano orari di calcio d’inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l’altro club accoppiato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu. Gli abbinamenti saranno confermati prima del sorteggio

Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022-2023

Le squadre partecipanti al sorteggio della fase a gironi

FR Cluj (ROU)

RFS (LVA)

KKS Lech Poznań (POL)

Ballkani (KOS)

ŠK Slovan Bratislava (SVK)

FC Basel 1893 (SUI)

FC Vaduz (LIE)

SK Slavia Praha (CZE)

Djurgårdens IF (SWE)

ACF Fiorentina (ITA)

Fotbal Club FCSB

1. FC Köln (GER)

West Ham United FC (ENG)

1. FC Slovácko (CZE)

Molde FK (NOR)

FK Partizan (SRB)

İstanbul Başakşehir FK (TUR)

Villarreal CF (ESP)

AZ Alkmaar (NED)

OGC Nice (FRA)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

RSC Anderlecht (BEL)

Dnipro (UKR)*

Gent (BEL)*

Austria Wien (AUT)*

Silkeborg (DEN)*

Sivasspor (TUR)*

Žalgiris (LTU)*

Pyunik (ARM)*

Heart of Midlothian (SCO)*

Shamrock Rovers (IRL)*

Apollon (CYP)*

10 provenienti dagli spareggi di UEFA Europa League

Fasi successive

La fase a gironi si giocherà di giovedì, dall’8 settembre al 3 novembre, nelle stesse serate della UEFA Europa League, con calcio d’inizio alle 18:45 CET e alle 21:00 CET.

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale.

Le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Europa League.

Calendario UEFA Europa League 2022/23

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023

Dove vedere i sorteggi in TV e in streaming

Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022-2023 sarà trasmesso da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (canale 202) oppure in streaming su SkyGo, applicazione scaricabile gratuitamente.