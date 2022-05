Southampton – Liverpool: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Southampton – Liverpool del 17 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37° giornata di Premier League

La presentazione del match

QUI SOUTHAMPTON – Hasenlutt dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Forster in porta e difesa formata al centro da Bednarek e Salisu e da Walker-Peters e Perraud sulle fasce. In mediana Ward-Prowse e Romeu; sulle corsie Redmond e Armstrong. Davanti Adams e Broja.

QUI LIVERPOOL – Klopp, che dovrà rinunciare a Salah e Van dijk, dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo 4-3-3 con Alisson tra i pali e con Gomez, Matip, Konate e Tsimikas a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Jones, Henderson e Keita. Tridente offensivo formato da Jota, Firmino e Luis Diaz.

Le probabili formazioni di Southampton – Liverpool

SOUTHAMPTON (4-4-2): Forster; Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud; Redmond, Ward-Prowse, Romeu, S. Armstrong; Adams, Broja Allenatore: Hasenlutt.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Jones, Henderson, Keita; Jota, Firmino, Diaz. Allenatore:

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 4k, per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.