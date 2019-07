Spagna-Germania 2-1, il tabellino: la Rojita è campione d’Europa!

Il tabellino di Spagna-Germania 2-1 il risultato finale: le Furie Rosse conquistano l’Europeo Under 21 grazie ai gol di Fabian Ruiz e Olmo.

UDINE – La Spagna vince l‘Europeo Under 21. Nella finale giocata ad Udine le Furie Rosse battono 2-1 la Germania conquistando l’edizione 2019 della competizione. Un gol per tempo da parte della squadra iberica che passa subito in vantaggio con un gioiello di Fabian Ruiz mentre nella seconda frazione di gioco chiude i conti Olmo. Alla Germania non basta la rete di Amiri nel finale di partita. Successo meritato da parte della Nazionale spagnola che, succedendo proprio alla Germania, ottiene la quinta affermazione nell’Europeo Under 21.

Spagna-Germania 2-1: il tabellino del match

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Unai Nunez, Vallejo, Junior Firpo; Roca, Fabian Ruiz (78′ Merino); Olmo, Ceballos, Fornals (72′ Borja Mayoral); Oyarzabal (55′ Soler). Allenatore: De La Fuente

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Serdar (61′ Neuhaus), Eggestein (78′ Nmecha), Dahoud; Oztunali (72′ Richter), Waldschimdt, Amiri. Allenatore: Kuntz

RETI: 7′ Fabian Ruiz (S), 69′ Olmo (S), 88′ Amiri (G)

AMMONIZIONI: Vallejo, Nunez, Sivera (S)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena