Spagna – Germania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Spagna – Germania: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale dell’Europeo Under 21, calcio d’inizio alle ore 20.45

UDINE – Domani sera alle ore 20.45 si giocherà Spagna – Germania, incontro valevole per la finale dell’Europeo Under 21. Le due squadre si affrontano per la seconda volta consecutiva nell’ultimo atto di un campionato Europeo Under 21, nel 2017 a trionfare furono i tedeschi. Da una parte, dunque, ci sono i campioni in carica che sono arrivati fin qui battendo la Romania nel finale ed in rimonta. Dall’altra parte, invece, ci sono le Furie Rosse che hanno staccato il pass per la finale eliminando la Francia senza troppi patemi. La sfida si giocherà alla Dacia Arena di Udine.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SPAGNA-GERMANIA IN DIRETTA Domani sera a partire dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GERMANIA – La Nazionale tedesca dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Nubel in porta, pacchetto difensivo composto da Klostermann e Mittelstadt sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tah e Baumgartl. A centrocampo Eggestein in cabina di regia con Neuhaus e Dahoud mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Otzunali, Waldschmidt e Amiri.

QUI SPAGNA – Le Furie Rosse dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Sivera tra i pali, reparto difensivo formato da Aguirregabiria e Junior Firpo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Nunez e Vallejo. A centrocampo Fabian Ruiz e Roca in cabina di regia mentre davanti Olmo, Ceballos e Fornals alle spalle di Oyarzabal.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania – Spagna, valevole per la finale dell’Europeo Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Germania – Spagna

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstadt; Eggestein; Neuhaus, Dahoud, Oztunali; Amiri, Waldschmidt. Allenatore: Kuntz

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior; Fabian Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. Allenatore: De La Fuente

STADIO: Dacia Arena