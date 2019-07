Calciomercato Serie A: Manolas ufficiale al Napoli. Quasi fatta per De Ligt alla Juventus

Calciomercato Serie A: le trattative più importanti di mercato al 20 giugno. Ufficiale Manolas al Napoli, mentre la Juve è vicina a chiudere per De Ligt. Lazzari è ad un passo dalla Lazio. Il Barcellona punta Lautaro Martinez.

NAPOLI – Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio, a titolo definitivo, di Kostas Manolas al Napoli. La società partenopea ha versato nelle casse della Roma i 36 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Milan prosegue la trattativa con il Real Madrid per Dani Ceballos: per il fresco campione d’Europa U21 i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto 8 milioni per il prestito biennale e 32 per l’opzione di riscatto. I blancos già avrebbero dato l’ok per il trasferimento, quindi ora manca solo l’accordo tra il giocatore e la società milanese. La Juve, invece, continua a fare sondaggio importanti e, dopo aver chiuso per Luca Pellegrini, ha in pugno anche De Ligt.

Stando agli ultimi aggiornamenti il giovane difensore olandese avrebbe accettato l’offerta di 12 milioni di euro a stagione da parte della Juventus diventando, in questo modo, il giocatore più pagato in Serie A dopo Cristiano Ronaldo. Lazio e Spal stanno limando i dettagli per il passaggio di Lazzari in biancoceleste: l’esterno arriverebbe alla corte di Inzaghi per circa 9/10 milioni di euro più Murgia(valutato tra i sei e sette milioni di euro). Tra il giocatore e la Lazio c’è già un accordo di 1,3 milioni l’anno per 5 anni, mentre per quanto riguarda il trasferimento di Murgia, si tratta di un’operazione con diritto di recompra. La bomba di mercato di oggi, però, è stata lanciata dalla spagna: secondo alcuni media il Barcellona sarebbe disposto a pagare i 112 milioni di euro della clausola di Lautaro Martinez. L’argentino sembra aver impressionato Messi, suo compagno di nazionale, che avrebbe chiesto alla società blaugrana di portare “el toro” in cataluña.