Spagna – Inghilterra: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spagna – Inghilterra di Domenica 20 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale dei Campionati Mondiali femminili

SIDNEY – Domenica 20 agosto 2023, allo Stadium Australia di Sidney, andrà in scena Spagna – Inghilterra, finale dei Campionati Mondiali femminili. Calcio di inizio previsto per le 12 ore italiane. La Spagna era arrivata seconda nel Gruppo C alle spalle del Giappone; poi ha eliminato nell’ordine, Svizzera, Olanda e Svezia. L’Inghilterra aveva vinto a punteggio pieno il Girone D; poi ha avuto la meglio su Nigeria, Colombia e Australia. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al luglio del 2022 quando agli Europei le inglesi si imposero col risultato di 2-1. Britanniche date leggermente favorite anche per la gara di oggi col segno “1” quotato mediamente 2.75. A dirigere la gara sarà la statunitense Tori Penso.

Tabellino in tempo reale

SPAGNA D: Coll C. (Portiere), Batlle O., Paredes I., Codina L., Carmona Garcia O., Abelleira T., Bonmati A., Hermoso J., Redondo Ferrer A. M., Paralluelo S., Caldentey M.. A disposizione: del Castillo A., Galvez Luna R., Gonzalez Rodriguez E., Guerrero I., Hernandez O., Ivana, Misa (Portiere), Navarro E. M., Perez M., Putellas A., Salon E. (Portiere), Zornoza C. Allenatore: Vilda J..



INGHILTERRA D: Earps M. (Portiere), Carter J., Bright M., Greenwood A., Bronze L., Stanway G., Walsh K., Toone E., Daly R., Russo A., Hemp L.. A disposizione: Charles N., Coombs L., England B., Hampton H. (Portiere), James L., Kelly C., Morgan E., Nobbs J., Robinson K., Roebuck E. (Portiere), Wubben-Moy C., Zelem K. Allenatore: Wiegman S..



Reti:

Aitana Bonmati

“Siamo in finale di Coppa del Mondo. La finale dei Mondiali. È incredibile. È un momento molto speciale. È una sensazione incredibile per tutti noi. Alcuni di noi sono molto fortunati. Con il Barcellona abbiamo vinto due Champions League. Abbiamo suonato molte volte al Camp Nou. Abbiamo un pubblico record: 90.000 persone sono venute a vederci suonare. Abbiamo giocato in molti grandi giochi con grandi folle, grandi atmosfere. Ma giocare una finale di Coppa del Mondo davanti a 75.000 spettatori sarà pazzesco. Non posso credere che succederà. Sono in un sogno? Giocare una finale di Coppa del Mondo è già molto speciale, ma questo sarà di un altro livello. Questo torneo è stato fantastico per il calcio femminile. Lo standard del calcio, le grandi partite, le atmosfere. Avere la possibilità di giocare la finale è qualcosa che abbiamo sognato per così tanto tempo”.

Lucy Bronzo

“Secondo me, la Spagna ha i migliori giocatori tecnici del mondo. Sono stati incredibili in questo torneo e hanno dominato la maggior parte delle partite in possesso palla. Hanno i loro punti di forza, ma hanno anche i loro punti deboli. Abbiamo visto la loro partita contro il Giappone [quando la Spagna è stata battuta 4-0] quindi hanno già subito una sconfitta piuttosto pesante in questa Coppa del Mondo. Questo è qualcosa che possiamo guardare. A loro piace avere il controllo del gioco con il possesso, ma noi siamo una squadra che può possedere la palla o stare bene anche senza. Contro l’Australia abbiamo dimostrato di essere davvero bravi in ​​contropiede. Possiamo costruire gol, segnare su calci piazzati e in contropiede. Molti dei gol subiti dalla Spagna sono stati in contropiede. Questa sembra essere la loro vulnerabilità ed è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo giocatori come Lauren Hemp, velocissima, e Alessia Russo, che ha fiuto per il gol. È una buona ricetta”.

La presentazione del match

QUI SPAGNA – La Spagna dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Coll in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Paredes e Ivana e sulle fasce da Hernandez e Battle. A centrocampo Bonmati, Abelleira e Hermoso. Tridente offemsivo composto da Paralluelo, Caldentey e Gonzalez.

QUI INGHILTERRA – Per l’Inghilterra probabile modulo 3-5-2 conEarps tra i pali e con Carter, Bright, Greenwood pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Walsh con Stanway e Toone mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bronze e Daly. Davanti Russo e Hemp.

Le probabili formazioni di Spagna – Inghilterra

SPAGNA (4-3-3): Coll; Hernandez, Paredes, Ivana, Batlle; Bonmati, Abelleira, Hermoso; Paralluelo, Caldentey, Gonzalez.. CT: Vilda

INGHILTERRA (3-5-2): Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh, Toone, Daly; Russo, Hemp. CT: Wiegman

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport e in streaming su Rai Play.