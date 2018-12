SPAL – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FERRARA – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena SPAL – Empoli, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione estense che viene dalla sconfitta in casa della Juventus. Periodo non semplice per la compagine emiliana che nelle ultime nove partite ha raccolto 7 sconfitte, 1 pareggio ed 1 vittoria. In classifica la formazione di Semplici occupa la quindicesima posizione con 13 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che stanno attraversando un buon momento come dimostrano i due successi consecutivi contro Udinese e Atalanta. Balzo in avanti in classifica per la squadra di Iachini che è diciassettesima con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 1 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI SPAL – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Gomis in porta, pacchetto arretrato composto da Cionek, Bonifazi e Felipe. A centrocampo Schiattarella in regia con Missiroli e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Antenucci e Petagna.

QUI EMPOLI – La compagine toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Povedel in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Pasqual sulle fasce mentre nel mezzo Silvestre e Maietta. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traorè mezze ali mentre davanti Zajc a supporto del tandem offensivo composto da La Gumina e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà visibile in esclusiva sui canali Sky. Inoltre, per chi ha un abbonamento, il match sarà fruibile in streaming attraverso il servizio Sky Go.

Le probabili formazioni di SPAL – Empoli

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Pasqual; Krunic, Bennacer, Traoré; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini

STADIO: Paolo Mazza