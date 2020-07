Diretta SPAL – Fiorentina: risultato in tempo reale, tabellino

La partita SPAL – Fiorentina del 2 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A

FERRARA – Nel tardo pomeriggio di domenica 2 Agosto, alle ore 18:00, si terrà la gara SPAL – Fiorentina, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Ferrara che viene dalla sconfitta pesante interna contro il Verona per 3-0. I biancazzurri in classifica occupano l’ultima posizione a quota 20 punti ed hanno, da diverse giornate, la certezza matematica della retrocessione in Serie B. Dall’altra parte troviamo i toscani che hanno trionfato nella sfida casalinga giocata con il Bologna per 4-0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SPAL:. A disposizione:. Allenatore: Luigi Di Biagio.



FIORENTINA:. A disposizione:. Allenatore: Giuseppe Iachini.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici di casa è attualmente il fanalino di coda della graduatoria e, nonostante non abbiano più possibilità di salvarsi vorranno mostrare impegno e professionalità in quest’ultimo match. La Fiorentina, invece, occupa la decima piazza del torneo e vorrà celebrare con i tre punti la conferma del tecnico Iachini sulla panchina viola per la prossima stagione.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 18:00 di domenica 2 Agosto, per il trentottesimo turno di Serie A. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione offensiva e daranno vita ad un incontro piacevole. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una pessima condizione. Solo un punto è stato raccolto dalla SPAL nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine toscana, al contrario, ha ottenuto dieci punti nello stesso numero di partite e vive un periodo di grande crescita.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la SPAL dovrebbe proporre il tandem formato da Petagna e Di Francesco sul fronte offensivo. Murgia troverà spazio al centro del campo. La Fiorentina del tecnico Iachini, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio composto da Chiesa, Vlahovic e Sottil in attacco. Infine, Pulgar dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di SPAL – Fiorentina

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Fares; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Iachini

Dove vederla in streaming

L’incontro Spal – Fiorentina, valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky e sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite), solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00, per un incontro gradevole.