SPAL – Vicenza 3-2: diretta live e risultato finale

La partita SPAL – Vicenza del 21 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 5° giornata di Serie B 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SPAL-VICENZA 3-2

SECONDO TEMPO

90′ Termina qui l’incontro tra SPAL e Vicenza, 3 a 2 il punteggio finale. Calciomagazine vi ringrazia per averci scelto e vi aspetta per nuove cronaca da vivere assieme

90′ Federico Proia in gol! Il calciatore con un tiro di testa supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 3 a 2

80′ Finisce la gara di Lorenzo Dickmann che lascia il rettangolo di gioco

80′ Sostituzione per SPAL entra in campo Franco Zuculini

79′ Fuori dal rettangolo di gioco Lorenzo Colombo per SPAL

79′ Spazio a Federico Melchiorri, nuova mossa per l’allenatore

75′ Gli fa spazio Loris Zonta per Vicenza

75′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Samuele Longo

74′ Finisce la gara di Emanuele Padella che lascia il rettangolo di gioco

74′ Minuti per Luca Crecco che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

72′ Esce dal campo Demba Seck per SPAL

72′ Ludovico D’Orazio fa il suo ingresso in campo

69′ Abbandona il campo Federico Viviani per SPAL

69′ Forze fresche in campo per SPAL con l’ingresso di Jacopo Da Riva

62′ Attenzione! Rete di Lorenzo Colombo bravo a realizzare! Adesso siamo sul risultato di 3 a 1

58′ Alessandro Tripaldelli viene ammonito dall’arbitro

57′ Stefano Giacomelli abbandona il terreno di gioco

57′ Spazio a Nicola Dalmonte, nuova mossa per l’allenatore

57′ Tommaso Mancini fuori campo per dar spazio al compagno

57′ Buttato nella mischia Riccardo Meggiorini

53′ Federico Viviani in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 1

46′ Al via il secondo tempo di SPAL-Vicenza. Vediamo se cambierà qualcosa in campo

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro dice che può bastare così e squadre negli spogliatoi. Al termine della prima frazione di gioco siamo sul punteggio di 3 a 2. Fra pochi minuti saremo pronto a seguire il secondo tempo

40′ Sanzionato con il giallo Giovanni Crociata, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

37′ Arriva la rete per Vicenza con Loris Zonta, assist di Federico Proia! Questo il nuovo risultato 1 a 1 tra le due squadre

30′ Gol di Demba Seck! Cambia il risultato, ora è di 1 a 0

29′ E’ giallo! Tommaso Mancini riceve il cartellino dall’arbitro

20′ Simone Pontisso lascia il campo

20′ Il tecnico inserisce Emanuele Padella sul terreno di gioco

1′ Partito il match tra SPAL e Vicenza!

Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara SPAL – Vicenza

Tabellino

SPAL: Demba Thiam; Alessandro Tripaldelli, Elio Capradossi, Francesco Vicari, Lorenzo Dickmann (dal 35′ st Franco Zuculini), Salvatore Esposito, Giovanni Crociata, Marco Mancosu, Federico Viviani (dal 24′ st Jacopo Da Riva), Lorenzo Colombo (dal 34′ st Federico Melchiorri), Demba Seck (dal 27′ st Ludovico D’Orazio). A disposizione: Andrea Seculin, Riccardo Spaltro, Luca Coccolo, David Heidenreich, Raffaele Celia, Luca Mora, Kevin Piscopo, Mikael Ellertsson. Allenatore: Pep Clotet.

VICENZA: Matteo Grandi; Nicola Pasini, Alessandro Di Pardo, Daniel Cappelletti, Marco Calderoni, Loris Zonta (dal 30′ st Samuele Longo), Federico Proia, Filippo Ranocchia, Simone Pontisso, Stefano Giacomelli (dal 12′ st Nicola Dalmonte), Tommaso Mancini (dal 12′ st Riccardo Meggiorini). A disposizione: Emanuele Padella, Luca Crecco, Semuel Pizzignacco, Alessandro Confente, Riccardo Brosco, Mario Ierardi, Thomas Sandon, Luca Rigoni. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Reti: al 30′ pt Demba Seck, al 37′ pt Loris Zonta, al 8′ st Federico Viviani, al 17′ st Lorenzo Colombo, al 45′ st Federico Proia.

Ammonizioni: al 13′ st Alessandro Tripaldelli (SPA), al 40′ pt Giovanni Crociata (SPA), al 29′ pt Tommaso Mancini (VIC).

La presentazione del match

FERRARA – Questa sera, martedì 21 settembre, alle ore 20.30, si giocherà SPAL – Vicenza, match valido per la quinta giornata di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Reggina e in classifica hanno 4 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta interna per 1-3 contro il Pisa e sono ancora a quota 4; nelle ultime cinque gare hanno pareggiato una volta e perso quattro. Sono 21 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 8 successi della SPAL, 7 pareggi e 6 affermazioni del Vicenza. A dirigere il match sarà Antonio Di Martino, coadiuvato da Marchi e Lombardi, quarto uomo Di Graci. Alla Var ci sarà Camplone, al’Avar Mondin.

QUI SPAL – Clotet dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Thiam in porta, pacchetto difensivo composto da Dickmann e Coccollo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Vicari e Capradossi. A centrocampo Da Riva, Esposito e Zuculinimentre davanti spazio Mancosu e Crociata a supporto di Colombo.

QUI VICENZA – Di Carlo punterà sul 4-3-1-2 ma dovrà fare a meno di Sandon e Lanzafame. Fra i pali spazio a Pizzignacco, in difesa Di Pardo, Brosco, Cappelletti e Calderoni. A centrocampo Zonta, Rigoni e Proia alle spalle di Dalmonte. In avanti il tandem composto da Diaw e Giacomelli.

Le probabili formazioni di SPAL – Vicenza

SPAL (4-3-2-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Coccolo; Da Riva, Esposito, Zuculini; Mancosu, Crociata; Colombo. Allenatore: Pep Clotet

VICENZA (4-3-1-2): Pizzignacco; Padella, Brosco, Ierardi, Calderoni, Taugourdeau , Proia, Luca Crecco, Davide Diaw, Longo, Nicola Dalmonte. Allenatore: Domenico Di Carlo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Vicenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q