Spezia-Atalanta 0-0, il tabellino: reti bianche a Cesena

Il tabellino di Spezia-Atalanta 0-0 il risultato finale: tante occasioni ma nessun gol, passo in avanti dei liguri in classifica.

CESENA – Nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Spezia e Atalanta si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Tante occasioni ed un palo per parte con Farias per i liguri e Zapata per gli orobici. Con questo risultato, dunque, la formazione di Italiano fa un altro passo in avanti in classifica salendo a quota 9 punti mentre la Dea aggancia momentaneamente il terzetto formato da Napoli, Lazio e Roma a quota 14 punti.

Spezia-Atalanta 0-0: il tabellino del match

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (55′ Mattiello), Terzi (75′ Chabot), Erlic, S. Bastoni (62′ Marchizza); Estevez (75′ Deiola), M. Ricci, Pobega (46′ Maggiore); Farias, Nzola, Gyasi. A disposizione: Rafael, Krapikas, Chabot, Marchizza, Mora, Deiola, Agoumè, Acampora, Mattiello, Maggiore, Agudelo, Piccoli. Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli (25′ Piccini [84′ Sutalo]), De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic (84 Miranchuk), Gomez (46′ Pasalic); D. Zapata (67′ Lammers). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Ruggeri, Piccini, Freuler, Pasalic, Miranchuk, Traorè, Lammers. Allenatore: Gasperini

RETI: //

AMMONIZIONI: Ricci, Estevez, Terzi (S), Gosens, Pasalic, Pessina (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Dino Manuzzi – Orogel Stadium