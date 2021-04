Spezia – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spezia – Crotone del 10 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.00

LA SPEZIA – Sabato 10 aprile, alle ore 15.00 si giocherà Spezia – Crotone, match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, i quali nel turno precedente sono stati sconfitti in trasferta dalla Lazio per 2-1. In questa stagione i liguri in ventinove turni hanno raccolto sette vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte per un totale di ventinove punti che valgono loro il sedicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, la quale è reduce dalla sconfitta esterna contro il Napoli per 4-3. La squadra calabrese in ventinove giornate ha ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e ventidue sconfitte per un totale di quindici punti che li relegano all’ultimo posto in classifica. Nel match dell’andata il Crotone si era imposto con il il risultato di 4-1, reti di Messias (doppietta), Reca e Eduardo Henrique per i calabresi e di Farias per i liguri. Nella stagione precedente i due match disputati in Serie B si era conclusi in entrambe le occasioni con il risultato di 1-2 che ha premiato la squadra in trasferta.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 10 aprile, alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento diretto della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – In difesa ballottaggio tra Ismajli e Chaot per un posto da titolare al fianco di Erlic, mentre a centrocampo Italiano recupera Estevez dopo la positività al Covid-19, ma dovrebbe partire dalla panchina. La squadra ligure dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Zoet tra i pali, in difesa Ismajli e Erlic centrali e Ferrer e Bastoni terzini. A centrocampo in cabina di regia Ricci affiancato da Pobega e Maggiore. In attacco il tridente formato da Gyasi e Verde ali e Nzola punta centrale.

QUI CROTONE – Nel reparto difensivo Luperto dovrebbe strappare una maglia da titolare con Magallan che prende posto in panchina, mentre a centrocampo non ci sarà lo squalificato Pereira. In attacco Ounas dovrebbe essere confermato al fianco di Simy. La squadra calabrese dovrebbe essere schierata con un 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo con Golemic, Djidji e Luperto. In mediana Messias con Molina e Benali e sulle corsie laterali Rispoli e Reca. In attacco il tandem offensivo formato da Simy e Ounas.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Spezia – Crotone del 10 aprile 2021, valido per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite) che su Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android. In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni delle due squadre

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Italiano.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Djidji, Luperto; Rispoli, Molina, Messias, Benali, Reca; Simy, Ounas. Allenatore: Cosmi.

STADIO: Alberto Picco