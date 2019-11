Serie B, Spezia – Frosinone: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Spezia – Frosinone: gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LA SPEZIA – Tutto pronto al Picco per l’incontro tra Spezia – Frosinone, incontro della tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 e il tridente offensivo è composto da F. Ricci, Gudjohnsen e Bidaoui. I ciociari, invece, scenderanno in campo con il 3-5-2 e il tandem d’attacco è formato da Ciano e Dionisi. La gara sarà arbitrata dal signor Rapuano della sezione di Rimini.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Spezia – Frosinone

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; F.Ricci, Gudjohnsen, Bidaoui. A disposizione: Krapikas, Barone, Terzi, Marchizza, Vignali, Buffonge, Reinhart, Acampora, Benedetti, Burgzorg, Ragusa, Gyasi. Allenatore: Italiano

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Capuano, Kranjc; Zampano, Gori, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Eguelfi, Szyminski, Tribuzzi, Vitale, Citro, Matarese, Novakovich. Allenatore: Nesta

STADIO: Alberto Picco