Spezia – Lazio: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Lazio del 30 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022

LA SPEZIA – Sabato 30 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia di Thiago Motta riceve la Lazio di Maurizio Sarri. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Torino e sono quindicesimi, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e diciannove perse con trentaquattro reti realizzate e cinquantanove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con quattro gol fatti e nove subiti. I biancocelesti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Milan confermando le difficoltà incontrate contro le big, dall’ Inter al Napoli, passando per la Roma; sono sesti, a pari merito con la Fiorentina e a otto lunghezze dalla zona retrocessione, con 66 punti e con un cammino di sedici partite vinte, otto pareggiate e dieci perse con sessantasei reti realizzate e cinquanta incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, con otto gol fatti e sette subiti. Sono quattro i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di altrettante vittorie della Lazio. All’andata, lo scorso 28 agosto, la squadra di Sarri si impose con un tennistico 6-1, con Immobile autore di una tripletta.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SPEZIA - LAZIO Sabato 30 aprile alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere la sfida. L’incontro vedrà come assistenti Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso e Salvatore Affatato della sezione di Vco. Quarto Ufficiale sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Al Var, Luigi Nasca di Bari. Avar, Filippo Valeriani di Ravenna.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà fare a meno dello squalificato Erlic. Dovrebbe mandare in campo la squadra con il consueto modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta da Amian, Hristov, Nikolau e Ferrer. A centrocampo Kovalenko, Kiwior e Bastoni. Tridente offensivo composto da Agudelo, Manaj e Gyasi.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe affidarsi al modulo speculare, con Strakosha tra i pali e con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa e Marusic e Hjsay sulle fasce. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Spezia – Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spezia – Lazio, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)e, per gli abbonati Sky, anche in streaming su SkyGo.