Spezia – Udinese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Spezia – Udinese del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie A

LA SPEZIA – Domenica 12 settembre allo Stadio Picco si giocherà Spezia – Udinese, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta per 6-1 rimediata a all’Olimpico contro la Lazio e in classifica hanno un punto avendo pareggiato nel match di esordio contro il Cagliari. Nelle ultime cinque sfide la squadra oggi allenata da Thiago Motta ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. A quota 4 quella del confermato Gotti, che ha fermato la Juventus nella partita di esordio e battuto per 3-0 il Venezia nel secondo turno; nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e pareggiato una. Spezia – Udinese un match insolito nella storia del calcio italiano. C’è, infatti, un solo precedente in Serie A, in terra ligure tra le due compagini: quello dello scorso anno che finì con la vittoria di misura dei bianconeri decisa dal gol di De Paul. Gli altri precedenti sono tutti relativi alla serie B e risalgono lla prima metà del Novecento.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 settembre alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Palermo; quarto uomo Minelli. Al Var Valeri, all’Avar Colarossi. Guida ha arbitrato l’Udinese 15 volte con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte dei friulani; non ha precedenti con lo Spezia.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Zoet in porta, pacchetto difensivo composto da Ferrer, Erlic e Nikolaou. A centrocampo Kovalenko e Bourabia in cabina di regia con Maggiore e Bastoni sulle corsie esterne mentre in attacco tridente offensivo composto da Verde, Colley e Gyasi.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo Walace in cabina di regia con Arslan e Pereyra mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Molina e Stryger Larsen. Sulla trequarti Deulofeu, di supporto all’unica punta Pussetto.

Le probabili formazioni delle due squadre

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Colley, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu; Pussetto. Allenatore: Gotti

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Spezia – Udinese, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.