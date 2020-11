Due giornate di squalifica per Caprari del Benevento, una giornata per Martinez Quarta della Fiorentina, 5mila euro di multa per il Bologna

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Bologna per non avere impedito la presenza in panchina di un collaboratore non autorizzato.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAPRARI Gianluca (Benevento): per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DONNARUMMA Gianluigi (Milan)

IMMOBILE Ciro (Lazio)

OSPINA RAMIREZ David (Napoli)

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

THORSBY Morten (Sampdoria)

TOLOI Rafael (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)

CHABOT Julian (Spezia)

CRISTANTE Bryan (Roma)

EKDAL Albin (Sampdoria)

GLIK Kamil (Benevento)

GOLDANIGA Edoardo (Genoa)

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)

JANKTO Jakub (Sampdoria)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

LAZOVIC Darko (Hellas Verona)

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Fiorentina)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

MARRONE Luca (Crotone)

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma)

PRIMA SANZIONE

BARAK Antonin (Hellas Verona)

BARTOLOMEI Paolo (Spezia)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

BOURABIA Mehdi (Sassuolo)

CALDIROLA Luca (Benevento)

DE SILVESTRI Lorenzo (Bologna)

DZEKO Edin (Roma)

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Spezia)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

HATEBOER Hans (Atalanta)

HOELGEBAUM PEREIRA Andreas Hugo (Lazio)

IONITA Artur (Benevento)

LOVATO Matteo (Hellas Verona)

MANOLAS Konstantinos (Napoli)

QUAGLIARELLA Fabio (Sampdoria)

RABIOT Adrien (Juventus)

ROMERO Cristian (Atalanta)

SCHOUTEN Jerdy (Bologna)

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio)

PRIMA SANZIONE

CRAGNO Alessio (Cagliari)

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)

c) ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

CONTE Antonio (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

INZAGHI Filippo (Benevento)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

ROBERTO Emanuele (Crotone): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando al Direttore di gara ripetutamente un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

