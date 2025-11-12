Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo l’11° giornata

Una giornata di squalifica per Szimionas dell’Hellas Verona, squalificato per un turno il dirigene Cerchiaro della Cremonese
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 novembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Ammenda di € 500,00: alla Soc. CAGLIARI per non avere impedito, come risulta dalla distinta di gara presentata all’Arbitro, la presenza nel recinto di giuoco del proprio allenatore in seconda, Sig. Rubicini Alessio, benché lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di una giornata inflitta da questo Giudice sportivo con provvedimento pubblicato sul CU 68 del 4 novembre 2025.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- SZIMIONAȘ Luca Daniel (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MARINI Matteo Amos (Cagliari)
- PERCIUN Sergiu (Torino)
SECONDA SANZIONE
- MANGO FERNANDES Saná Eusébio (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- DI NUNZIO Alessandro (Roma)
- KONATÉ Abdou-Salam (Parma)
- MENA MARTÍNEZ Marlon (Parma)
TERZA SANZIONE
- CONTI Gabriele (Fiorentina)
- NESI Luca (Bologna)
- PALLAVICINI Matteo (Genoa)
- TOMSA Troy-Leo (Sassuolo)
- VILLA Manuel (Monza)
SECONDA SANZIONE
- CALVANI Lorenzo (Lazio)
- CISSE Maiga-hamadoun (Milan)
- HAMDAOUA Noham (Cagliari)
- MACCHIONI Tommaso (Sassuolo)
- MUÑOZ LOPEZ Cristobal (Lazio)
- NARDIN Federico (Roma)
- TURNONE Niccolo’ (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
- BEFANI Lorenzo (Frosinone)
- CARBONE Andrea (Cesena)
- COLONNESE Lorenzo (Monza)
- LICKUNAS Adrian (Cremonese)
- TARTAGLIA Edoardo (Milan)
- TOSKU Frederik (Cesena)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- AKALÉ Mel Ruben Yoris (Hellas Verona)
- ZILIO Andrea (Cremonese)
SECONDA SANZIONE
- ALMAVIVA Mattia (Roma)
- BRASCHI Riccardo (Fiorentina)
- COLELLA Raffaele (Napoli)
PRIMA SANZIONE
- GOBBO Luca (Atalanta)
- MARELLO Mattia (Inter)
- MUSSINI Andrea (Sassuolo)
- ŻELEZNY Radoslaw Dominik (Roma)
c) ALLENATORI
NON ESPULSI
AMMONITI
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 200,00 (PRIMA SANZIONE)
- RUBICINI Alessio (Cagliari): ai sensi degli artt. 21, comma 9, e 9, comma 1, CGS, perché come risulta dalla distinta di gara presentata all’Arbitro, entrava nel recinto di gioco in occasione della gara pur dovendo ancora scontare la squalifica di una giornata inflitta da questo Giudice sportivo con provvedimento pubblicato sul CU 68 del 4 novembre 2025.
SECONDA SANZIONE
- GUIDI Federico (Roma)
PRIMA SANZIONE
- BENUSSI Francesco (Hellas Verona)
- CARBONE Benito (Inter)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CERCHIARO Luigi (Cremonese): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.
NON ESPULSI
AMMONITI
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 200,00 (PRIMA SANZIONE)
- SERRA Gian Marco (Cagliari): per avere inserito nella distinta di gara presentata all’Arbitro l’allenatore in seconda, Sig. Rubicini Alessio, benché lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di una giornata inflitta da questo Giudice sportivo con provvedimento pubblicato sul CU 68 del 4 novembre 2025.
e) ALTRO
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- BONFANTE Christian (Hellas Verona)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.