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Campionati Giovanili

Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 34° giornata

Posted on 22 Aprile 2026 at 16:57 by Redazione Calciomagazine
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primavera foto 5

Una giornata di squalifica per Ridolfi del Cesena, Cisse del Milan, Rizzo della Juventus e Terlizzi della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Ammenda di € 500,00: alla Soc. CESENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell’inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • RIDOLFI Mattia (Cesena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • CISSE Maiga-hamadoun (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • RIZZO Niccolò (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • TERLIZZI Federico (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

  • SADOTTI Edoardo (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

  • BELLI Manuel (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

  • PEHLIVANOV Cristian Nikola (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • BAH Muhammed (Roma)
  • SEMINARI Giacomo (Sassuolo)

OTTAVA SANZIONE

  • AKALÉ Mel Ruben Yoris (Hellas Verona)
  • MENA MARTÍNEZ Marlon (Parma)

SETTIMA SANZIONE

  • GASHI Eduart (Cremonese)
  • MALFITANO Roberto (Cagliari)

SESTA SANZIONE

  • ELETTO Francesco (Napoli)
  • FEOLA William (Hellas Verona)
  • RIBELLO Federico (Cesena)
  • VILLA Manuel (Monza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • BOVIO Leonardo Noah (Inter)
  • CARDASCIO Alessandro (Sassuolo)
  • MONTENEGRO Luca (Fiorentina)
  • PARMIGGIANI Pietro (Atalanta)
  • RAMAJ Gabriel (Atalanta)

TERZA SANZIONE

  • BALLABIO Nicolò (Monza)
  • CAMA Cristian (Roma)
  • ZULEVIC Adam (Genoa)

SECONDA SANZIONE

  • CISSE El Hadji Malick (Milan)
  • DI PASQUALE Alessandro (Lecce)
  • GABELLINI Tommaso (Torino)
  • VALLANA Edoardo (Juventus)

PRIMA SANZIONE

  • ACHI Ange Christ Gauthier (Cremonese)
  • DELLA MORA Tommaso (Inter)
  • JAKU Jordi (Bologna)
  • SARTORI Francesco (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

  • FARCOMENI Valerio (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • PACIA Fabiano (Lecce)

OTTAVA SANZIONE

  • ZAIA Edoardo (Torino)

SESTA SANZIONE

  • PECI Jurgen (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE

  • BIOLCHI Pietro (Cremonese)
  • LICKUNAS Adrian (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

  • RAGNOLI GALLI Federico (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

  • FARRONATO Matteo (Inter)
  • PUZZOLI Giorgio (Fiorentina)

c) ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE

  • CAMPEDELLI Nicola (Cesena)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.