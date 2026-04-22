Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 34° giornata

Una giornata di squalifica per Ridolfi del Cesena, Cisse del Milan, Rizzo della Juventus e Terlizzi della Roma
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Ammenda di € 500,00: alla Soc. CESENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell’inizio della gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- RIDOLFI Mattia (Cesena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CISSE Maiga-hamadoun (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- RIZZO Niccolò (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- TERLIZZI Federico (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- SADOTTI Edoardo (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
- BELLI Manuel (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
- PEHLIVANOV Cristian Nikola (Lecce)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- BAH Muhammed (Roma)
- SEMINARI Giacomo (Sassuolo)
OTTAVA SANZIONE
- AKALÉ Mel Ruben Yoris (Hellas Verona)
- MENA MARTÍNEZ Marlon (Parma)
SETTIMA SANZIONE
- GASHI Eduart (Cremonese)
- MALFITANO Roberto (Cagliari)
SESTA SANZIONE
- ELETTO Francesco (Napoli)
- FEOLA William (Hellas Verona)
- RIBELLO Federico (Cesena)
- VILLA Manuel (Monza)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BOVIO Leonardo Noah (Inter)
- CARDASCIO Alessandro (Sassuolo)
- MONTENEGRO Luca (Fiorentina)
- PARMIGGIANI Pietro (Atalanta)
- RAMAJ Gabriel (Atalanta)
TERZA SANZIONE
- BALLABIO Nicolò (Monza)
- CAMA Cristian (Roma)
- ZULEVIC Adam (Genoa)
SECONDA SANZIONE
- CISSE El Hadji Malick (Milan)
- DI PASQUALE Alessandro (Lecce)
- GABELLINI Tommaso (Torino)
- VALLANA Edoardo (Juventus)
PRIMA SANZIONE
- ACHI Ange Christ Gauthier (Cremonese)
- DELLA MORA Tommaso (Inter)
- JAKU Jordi (Bologna)
- SARTORI Francesco (Parma)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
- FARCOMENI Valerio (Lazio)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- PACIA Fabiano (Lecce)
OTTAVA SANZIONE
- ZAIA Edoardo (Torino)
SESTA SANZIONE
- PECI Jurgen (Hellas Verona)
TERZA SANZIONE
- BIOLCHI Pietro (Cremonese)
- LICKUNAS Adrian (Cremonese)
SECONDA SANZIONE
- RAGNOLI GALLI Federico (Cremonese)
PRIMA SANZIONE
- FARRONATO Matteo (Inter)
- PUZZOLI Giorgio (Fiorentina)
c) ALLENATORI
AMMONITI
TERZA SANZIONE
- CAMPEDELLI Nicola (Cesena)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.