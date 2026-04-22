I risultati del 22 aprile 2026: Atalanta-Lazio per un posto in finale

Si gioca in serata il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, in campo anche PSG-Nantes e Leverkusen-Bayern. Successo esterno per Corinthians e Vasco in Brasile

Il programma di mercoledì 22 aprile si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. Partiamo dalla Copa Betano do Brasil con quattro incontri validi per i 16esimi di finale. Una rete di Luciano al 32′ di gioco ha deciso Sao Paulo-Juventude con gli ospiti in dieci per quasi tutta la ripresa per il rosso a Diogo Barbosa e nel recupero fallito un rigore con Jonathan Calleri. A domicilio anche il Gremio contro il Confianca grazie ai centri di Carlos Vinicius all’11’ e Amuzu al 26′ della ripresa e ospiti in dieci dal 38′ per il rosso a Icaro. Una rete di Lingard prima dell’intervallo decide Barra-Corinthians mentre il Vasco passa in casa del Paysandu 2-0 con reti di Spinelli al 12′ e 17′ della ripresa.

In Bolivia pareggiano 1-1 GV San Jose e Aurora e 2-1 dell’Independiente sul Bolivar. In Costa Rica 1-0 del Liberia sullo Sporting e 2-1 del Cartagines sul San Carlos. In Ecuador due vittorie di misura del Guayaquil ed Emelec 1-0 a Libertad e Tecnico U. Ci spostiamo in Messico dove nella Liga MX registriamo il colpo estenro del Club America sul Leon 3-2 quindi 4-2 dell’U.N.A.M. sullo Juarez e 2-1 del Monterrey sul Puebla a domicilio; pareggiano 1-1 Queretaro e Cruz Azul.

In Venezuela bene il Puerto Cabello che tra le mura amiche ha liquidato il Trujillanos 3-0 e nella K League 1 colpo esterno del Jeju SK. Vince fuoricasa anche l’Avispa Fukuoka in J1 League e il Dalian Yingbo nella Super League cinese. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Partiamo dall’Italia con la gara di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio con fischio d’inizio alle ore 21. Recupero in Serie D tra Igea Virtus e Vibonese mentre in Europa spicca Leverkusen-Bayern alle ore 20:45 per la DFB Pokak. In Ligue 1 c’è PSG-Nantes alle ore 19 e in Premier League trasferta per il City con il Burnley in Premier League alle ore 21. Nella Liga apre l’Atletico Madrid in casa dell’Elche alle ore 19, chiude il Barcellona che alle ore 21:30 ospita il Celta Vigo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ALBANIA COPPA

AF Elbasani - Egnatia 19:00



ALGERIA: LIGUE 1

Olympique Akbou - JS Kabylie 0-1 (*)



AUSTRIA: BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Salzburg - Austria Vienna 0-0 (*)

SK Rapid - Hartberg 0-0 (*)

Sturm Graz - LASK 20:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - KV Mechelen 20:30

Royale Union SG - Gent 20:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose - Aurora 1-1 (Finale)

Bolivar - Independiente 1-2 (Finale)

Always Ready - Oriente Petrolero 21:00



BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Sao Paulo - Juventude 1-0 (Finale)

Gremio - Confianca 2-0 (Finale)

Barra FC - Corinthians 0-1 (Finale)

Paysandu - Vasco 0-2 (Finale)



CINA: SUPER LEAGUE

Liaoning Tieren - Dalian Yingbo 0-1 (Finale)

Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen 0-0 (Finale)

Shanghai Shenhua - Qingdao Hainiu 2-0 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Sporting FC - Liberia 0-1 (Finale)

Cartagines - San Carlos 2-1 (Finale)



CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 - Gorica 1-2 (Finale)

Varazdin - Rijeka 0-0 (Intervallo)

Istra 1961 - Din. Zagabria 20:15



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Copenhagen - Odense 1-0 (*)

Vejle - Silkeborg 0-0 (*)



DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Viborg - Brondby 20:00



ECUADOR: LIGA PRO

Libertad - Guayaquil City 0-1 (Finale)

Tecnico U. - Emelec 0-1 (Finale)

Leones del Norte - Manta 2-0 (*)

Delfin - Ind. del Valle 20:00

Dep. Cuenca - Orense 22:30



EGITTO: PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Al Masry - Enppi 1-2 (*)

Smouha - Ceramica Cleopatra 20:00



FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Strasburgo - Nizza 21:00



FRANCIA: LIGUE 1

PSG - Nantes 19:00



GERMANIA: DFB POKAL

Leverkusen - Bayern 20:45



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Montego Bay - Tivoli 22:30

Racing United - Molynes 22:30



GIAPPONE: J1 LEAGUE

G-Osaka - Avispa Fukuoka 1-2 (Finale)



GRECIA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos - Atromitos 0-4 (Finale)

AEL Larissa - Kifisia 1-1 (Finale)

Asteras T. - Panetolikos 19:00



GRECIA: SUPER LEAGUE 2 - GRUPPO RETROCESSIONE

Chrisoupolis - Giannina 1-0 (Finale)

Kampaniakos - PAOK B 1-2 (Finale)

Kavala - Makedonikos 5-1 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Birmingham - Preston 20:45

Charlton - Ipswich 20:45

Middlesbrough - Sheffield Wed 20:45

Sheffield Utd - Blackburn 20:45



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Leeds 21:00

Burnley - Manchester City 21:00



ITALIA: COPPA ITALIA

Atalanta - Lazio 21:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Igea Virtus - Vibonese 1-1 (*)



K LEAGUE 1SUD COREA:

Anyang - Ulsan HD 1-1 (Finale)

Daejeon - Jeju SK 0-1 (Finale)

Pohang - Gwangju 1-0 (Finale)



MAROCCO: BOTOLA PRO

Safi - Renaissance Zemamra 19:00

FAR Rabat - Berkane 21:00



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Cruz Azul 1-1 (Finale)

U.N.A.M. - Juarez 4-2 (Finale)

Monterrey - Puebla 2-1 (Finale)

Leon - Club America 2-3 (Finale)



OLANDA: EREDIVISIE

Telstar - Sparta Rotterdam 20:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Comerciantes Unidos - Alianza Atl. 20:00

Grau - Sporting Cristal 22:15



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Orenburg - Pari NN 2-1 (Finale)

Din. Mosca - Kazan 18:45

Lok. Mosca - Zenit 18:45



SERBIA: SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Radnik - Novi Pazar 2-0 (*)

Vojvodina - Partizan 0-0 (*)

OFK Belgrado - Cukaricki 0-0 (*)

Zeleznicar Pancevo - Stella Rossa 19:00



SPAGNA: LALIGA

Elche - Atl. Madrid 19:00

Real Sociedad - Getafe 20:00

Barcellona - Celta Vigo 21:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Elfsborg - Djurgarden 19:00

Hammarby - Halmstad 19:00

Orgryte - Brommapojkarna 19:00

Västerås SK - Hacken 19:00



SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE

Aarau - Lausanne Ouchy 19:30

Yverdon - Xamax 19:30



TURCHIA: COPPA DI TURCHIA - PLAY OFF

Galatasaray - Genclerbirligi 19:30



UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Metalist 1925 - FC Chernihiv Ritardo



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Puerto Cabello - Trujillanos 3-1 (Finale)

