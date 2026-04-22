Consigli fantacalcio, 34° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 34a giornata di Serie A: Falcone tra i pali; in avanti Thuram, Højlund e Krstovic

MILANO – Il campionato di calcio di Serie A si prepara al rush finale affrontando la trentaquattresima giornata con l’Inter sempre più vicina a cucirsi sul petto il ventunesimo Scudetto. Il turno si giocherà tra il 24 e il 27 aprile 2026. Ad aprirlo sarà venerdì sera alle 20.45 sarà Napoli-Cremonese. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali puntiamo su Falcone (Lecce). Arriva da un pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina. Nonostante i 46 gol subiti in stagione, resta un portiere da modificatore grazie alle sue 91 parate totali e ben 2 rigori parati su 6. È in un momento di discreta forma, capace di portare un buon voto anche quando subisce gol.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa restiamo partiamo da Bernasconi (Atalanta). Ormai una certezza nel sistema di Palladino. Ha giocato 36 minuti nel recente 1-1 contro la Roma e ha precisione nei passaggi. È un difensore propenso al bonus e garantisce costanza. Al centro inseriamo Dodô (Fiorentina). Media voto solida (6.0) e grande propensione alla spinta. Nell’ultimo turno contro il Lecce non ha trovato il bonus, ma resta uno dei difensori più pericolosi per cross e inserimenti palla al piede. Chiudiamo il blocco difensivo con Wesley (Roma). Si sta ritagliando spazio importante sulla fascia destra. Nelle ultime uscite ha dimostrato una buona gamba e capacità di cross, ma in questa giornata il suo apporto potrebbe essere più difensivo.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo da Nico Paz (Como). Il talento purissimo della squadra di Fabregas. Nonostante le recenti sconfitte del Como contro Sassuolo e Inter, resta l’anima creativa. Ha una fantamedia alta ed è sempre il primo a creare occasioni da gol. Al centro mettiamo Strefezza (Como). Stagione da leader con 6 gol già messi a referto. Sebbene non segni dal 10 maggio scorso (nella cronologia dei dati), resta il rigorista e l’uomo dei tiri da fuori. Contro l’Inter ha sofferto, ma in questa giornata può tornare al bonus. Al suo fianco Taylor (Lazio). É l’acquisto azzeccato del mercato di gennaio della Lazio, arrivato dall’Ajax per sostituire Guendouzi con compiti molto più offensivi. Nel sistema di Maurizio Sarri si è inserito velocemente come mezzala di inserimento, diventando subito un fattore per il fantacalcio. Sull’altra fascia De Ketelaere (Atalanta). In uno stato di grazia. 19 presenze e altrettanti assist, è il fulcro del gioco offensivo di Palladino. Contro la Roma è partito titolare ed è l’uomo più pericoloso per rifinitura e tiri in porta.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Marcus Thuram (Inter). Il top player assoluto. Ha una fantamedia mostruosa con 11 gol stagionali. Arriva da una vittoria per 3-0 contro il Cagliari ed è il partner perfetto per Lautaro o Esposito. Al centro Højlund (Napoli). Nonostante il KO del Napoli contro la Lazio (0-2), ha segnato recentemente contro il Lecce e il Verona. È in fiducia e garantisce una valutazione alta per la sua capacità di lottare su ogni pallone. Chiudiamo con Krstovic (Atalanta): On fire. Ha segnato il gol del vantaggio nell’ultimo turno contro la Roma (1-1). È il terminale offensivo principale dell’Atalanta in questo finale di stagione e la sua fisicità sta mettendo in crisi molte difese.

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