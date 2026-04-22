Volley S3, festa di sport a Napoli: oltre mille ragazzi colorano Piazza Municipio

Grande successo per la tappa napoletana del Volley S3: oltre 1.000 ragazzi in Piazza Municipio tra gioco, inclusione e sitting volley

NAPOLI – Piazza Municipio si è trasformata in un grande villaggio dello sport per la tappa napoletana del Volley S3, che ha richiamato oltre 1.000 tra studenti e giovani atleti delle società del territorio. Una giornata di festa, gioco e inclusione che ha confermato ancora una volta la capacità del progetto federale di coinvolgere i più piccoli e animare il cuore della città.

«Sono fiero che la pallavolo sia ancora qui nella mia città – ha dichiarato Gino Saetta, consigliere federale Fipav –. Quando una grande federazione porta un progetto di questo valore in una città così ricca di cultura e tradizioni, il risultato non può che essere speciale». Saetta ha sottolineato la partecipazione entusiasta dei bambini, coinvolti anche nelle attività proposte dai partner come Agenzia Spaziale Italiana, Campagna Amica e Decathlon.

Sotto il Maschio Angioino, i campi allestiti hanno ospitato centinaia di scambi con le reti abbassate, tra sorrisi e voglia di stare insieme. A guidare i ragazzi, due volti simbolo della pallavolo italiana: Andrea Lucchetta, master smart coach e ideatore del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa e testimonial del progetto, affiancati dagli Smart Coach del territorio.

Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha portato il saluto dell’Amministrazione: «Vedere Piazza Municipio così viva è la dimostrazione che Napoli respira sport in ogni suo angolo. Il Volley S3 non è solo gioco, ma un percorso educativo che insegna rispetto, inclusione e il valore dello stare insieme».

La tappa, organizzata con il supporto del Comitato Regionale Fipav Campania, ha ribadito i valori del progetto federale, grazie anche alla presenza del Sitting Volley S3, disciplina che promuove integrazione e accessibilità.

«Siamo orgogliosi di aver portato a Napoli un altro appuntamento di valore in un anno speciale come quello di Napoli Capitale Europea dello Sport – ha dichiarato Guido Pasciari, presidente Fipav Campania –. Dopo la Champions Cup di Sitting Volley, questa tappa conferma il legame tra la città e la pallavolo, in attesa dell’esordio dell’Italia agli Europei del 10 settembre».

Napoli ha risposto con entusiasmo, riempiendo Piazza Municipio di colori e confermando la forza del Volley S3 nel coinvolgere sempre più giovani.

Il tour proseguirà ora con le tappe di Modena (8 maggio), Bari (15 maggio), Torino (21 maggio), Milano (26 maggio) e Roma, in ottobre, nella cornice di Piazza di Siena.

Partner del Circuito 2026: ESA – Progetto IRIDE, MASAF – ISMEA, Ministro per lo Sport e i Giovani, Università di Roma Tor Vergata, Campagna Amica, Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids, Fondazione Sit.