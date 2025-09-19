  1. Home
Campionati Giovanili

Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 4° giornata

Posted on 19 Settembre 2025 at 17:19 by Redazione Calciomagazine
11 0

primavera foto 5

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • CONTI Gabriele (Fiorentina)
  • VUKOJE Andrija (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • CERPELLETTI Filippo (Internazionale)
  • DIENE Abdou Latif (Monza)
  • GROSSI Jacopo (Genoa)
  • MENDY Paul (Cagliari)
  • MILOJEVIC Nemanja (Lecce)
  • MONTENEGRO Luca (Fiorentina)
  • PACIA Fabiano (Lecce)
  • PINOTTI Manuel (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

  • CASTIELLO Alex (Milan)
  • CIARDI Alessandro (Parma)
  • CICHERO Alejandro Gabriel (Frosinone)
  • D’INTINO Roberto (Parma)
  • GORYANOV Kristiyan Stanoev (Cagliari)
  • KUMER CELIK Alin (Genoa)
  • LAERKE Hjalte Morel (Lecce)
  • LEANDRI Marco (Atalanta)
  • LUONGO Andrea (Torino)
  • MANGO FERNANDES Saná Eusébio (Lazio)
  • MONTICELLI Luca Carinne S. (Hellas Verona)
  • NWAJEI Melvin Ifeanyi (Parma)
  • ODERO Martino (Genoa)
  • PIERMARINI Mattia (Milan)
  • RIZZO Niccolò (Juventus)
  • VILLA Manuel (Monza)
  • WEISS David Tomasz (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • AKALÉ Mel Ruben Yoris (Hellas Verona) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione).

PRIMA SANZIONE

  • ARENA Antonio (Roma)
  • BIOLCHI Pietro (Cremonese)
  • CAMA Cristian (Roma)
  • DI NUNZIO Alessandro (Roma)
  • MEROLA Antonio Stefano (Juventus)
  • MIRRA Jacopo (Roma)
  • NESI Luca (Bologna)
  • SECK Mohamed (Roma)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • NIZZETTO Luca (Hellas Verona): doppia ammonizione
  • PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

  • BREVI Oscar Arnaldo (Monza)

PRIMA SANZIONE

  • GUIDI Federico (Roma)

c) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

  • BENVENUTI Simone (Lazio)