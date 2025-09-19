Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 4° giornata

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) CALCIATORI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- CONTI Gabriele (Fiorentina)
- VUKOJE Andrija (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- CERPELLETTI Filippo (Internazionale)
- DIENE Abdou Latif (Monza)
- GROSSI Jacopo (Genoa)
- MENDY Paul (Cagliari)
- MILOJEVIC Nemanja (Lecce)
- MONTENEGRO Luca (Fiorentina)
- PACIA Fabiano (Lecce)
- PINOTTI Manuel (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
- CASTIELLO Alex (Milan)
- CIARDI Alessandro (Parma)
- CICHERO Alejandro Gabriel (Frosinone)
- D’INTINO Roberto (Parma)
- GORYANOV Kristiyan Stanoev (Cagliari)
- KUMER CELIK Alin (Genoa)
- LAERKE Hjalte Morel (Lecce)
- LEANDRI Marco (Atalanta)
- LUONGO Andrea (Torino)
- MANGO FERNANDES Saná Eusébio (Lazio)
- MONTICELLI Luca Carinne S. (Hellas Verona)
- NWAJEI Melvin Ifeanyi (Parma)
- ODERO Martino (Genoa)
- PIERMARINI Mattia (Milan)
- RIZZO Niccolò (Juventus)
- VILLA Manuel (Monza)
- WEISS David Tomasz (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- AKALÉ Mel Ruben Yoris (Hellas Verona) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione).
PRIMA SANZIONE
- ARENA Antonio (Roma)
- BIOLCHI Pietro (Cremonese)
- CAMA Cristian (Roma)
- DI NUNZIO Alessandro (Roma)
- MEROLA Antonio Stefano (Juventus)
- MIRRA Jacopo (Roma)
- NESI Luca (Bologna)
- SECK Mohamed (Roma)
b) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- NIZZETTO Luca (Hellas Verona): doppia ammonizione
- PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
- BREVI Oscar Arnaldo (Monza)
PRIMA SANZIONE
- GUIDI Federico (Roma)
c) DIRIGENTI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- BENVENUTI Simone (Lazio)