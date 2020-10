Squalificati in Primavera 1 2020/2021 dopo la 4° giornata: ecco quali

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’ANIELLO Andrea (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

REDA Antonio (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCANAGATTA Edoardo (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KANYAMUNA Abel (Cagliari)

PAGLIUCA Mattia (Bologna)

SHEHU Florent (Lazio)

SECONDA SANZIONE

MARGINEAN Iulius Andrei (Sassuolo)

PANADA Simone (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

CORRADINI Giovanni (Fiorentina)

GYABUAA Manu Emmanuel (Atalanta)

MARINO Andrea (Lazio)

ROMA Alessandro (Bologna)

SACCANI Matteo (Sassuolo)

TRIPI Filippo (Roma)

YABRE Moustapha (Spal)

ZALLU Francesco (Cagliari)

ZANCHETTA Federico (Spal)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

RUFFO LUCI Dion (Bologna)