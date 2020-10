Squalificati in Serie A 2020/2021 dopo la 4° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Chiesa della Juventus e Milenkovic-Savic che ha ricevuto anche un’ammenda da 10mila euro

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIESA Federico (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

SECONDA SANZIONE

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina)

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio)

CIGARINI Luca (Crotone)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

FOULON Daam Wonnebald (Benevento)

GHIGLIONE Paolo (Genoa)

MAGALLAN Lisandro (Crotone)

PANDEV Goran (Genoa)

ROG Marko (Cagliari)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

THORSBY Morten (Sampdoria)

TOLOI Rafael (Atalanta)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

BADELJ Milan (Genoa)

BONAZZOLI Federico (Torino)

BONUCCI Leonardo (Juventus)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma)

CHABOT Julian (Spezia)

DEIOLA Alessandro (Spezia)

GOLDANIGA Edoardo (Genoa)

GOSENS Robin Everardus (Atalanta)

IACOPONI Simone (Parma)

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma)

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

KJAER Simon Thorup (Milan)

KULUSEVSKI Dejan (Juventus)

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Fiorentina)

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

MAKENGO Jean-Victor (Udinese)

MBAYE Ibrahima (Bologna)

PAROLO Marco (Lazio)

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

PORTANOVA Manolo (Juventus)

RECA Arkadiusz (Crotone)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

SANTON Davide (Roma)

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Hellas Verona)

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

b) ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

PIOLI Stefano (Milan)

PRIMA SANZIONE

CONTE Antonio (Internazionale)

MARAN Rolando (Genoa)

c) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 10.000,00

PARATICI Fabio (Juventus): In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

BERNARDELLI Andrea (Torino)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.