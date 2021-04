Una giornata di squalifica per Ibrahimovic del Milan, Caicedo della Lazio, Criscito del Genoa, Gagliolo del Parma, Lozano del Napoli, Pellegrini della Roma, Romero dell’Atalanta a Tuia del Benevento

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TUIA Alessandro (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BANI Mattia (Parma)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

SETTIMA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

KUCKA Juraj (Parma)

RECA Arkadiusz (Crotone)

SESTA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

FERRARI Gianmarco (Sassuolo)

KULUSEVSKI Dejan (Juventus)

PEZZELLA Giuseppe (Parma)

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CALHANOGLU Hakan (Milan)

DE SILVESTRI Lorenzo (Bologna)

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)

ZAZA Simone (Torino)

TERZA SANZIONE

BUONGIORNO Alessandro (Torino)

MANOLAS Konstantinos (Napoli)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Roma)

ROVELLA Nicolo (Genoa)

SECONDA SANZIONE

LETIZIA Gaetano (Benevento)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

MANDRAGORA Rolando (Torino)

PRIMA SANZIONE

BEHRAMI Valon (Genoa)

ISMAJLI Ardian (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

KESSIE Franck Yannick (Milan)

SETTIMA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

SECONDA SANZIONE

MEITE Soualiho (Milan)

b) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIHAJLOVIC Sinisa (Bologna); già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

IACHINI Giuseppe (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BIANCO Paolo (Sassuolo)

c) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

FOGGIA Pasquale (Benevento)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.