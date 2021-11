Due giornate di squalifica per Andrien Silva, una giornata per Caceres del Cagliari, una giornata per Theo Hernandez, Koulibaly, Kastanos, Maxime Lopez, Pobega e Maxime Lopez

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Gara Soc. ROMA – Soc. MILAN

Il Giudice sportivo,

considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan;

considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;

considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.

Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

* * * * * * * * * *

Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco;

sanzione attenuata, ai sensi dell’art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell’accesso.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo della panchina della squadra avversaria alcuni oggetti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PERRUCHET DA SILVA Adrien Sebastien (Sampdoria): per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

CACERES SILVA Jose Martin (Cagliari): per avere, al 46° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una pallonata alle gambe.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HERNANDEZ Theo Bernard (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KASTANOS Grigoris (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STOJANOVIC Petar (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ZANIOLO Nicolo’ (Roma)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

CALABRIA Davide (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SECONDA SANZIONE

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus)

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ASKILDSEN Kristoffer (Sampdoria)

BIRASCHI Davide (Genoa)

MANCINI Gianluca (Roma)

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

VERETOUT Jordan Marcel (Roma)

ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ARAMU Mattia (Venezia)

CALDARA Mattia (Venezia)

CASALE Nicolo (Hellas Verona)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

DEMIRAL Merih (Atalanta)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

FERRER CANALS Salvador (Spezia)

HICKEY Aaron (Bologna)

KARSDORP Rick (Roma)

MAZZOCCHI Pasquale (Venezia)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

SECONDA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Sampdoria)

CHABOT Julian (Sampdoria)

DEFREL Gregoire (Sassuolo)

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)

RASPADORI Giacomo (Sassuolo)

SCAMACCA Gianluca (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

COLLEY Ebrima (Spezia)

DRAGUSIN Radu Matei (Sampdoria)

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)

GOMES BETUNCAL Norberto Berciq (Udinese)

GUNTER Koray (Hellas Verona)

LAZOVIC Darko (Hellas Verona)

MALEH Youssef (Fiorentina)

RAMOS DE OLIVEIRA Arthur Henrique (Juventus)

VENUTI Lorenzo (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GYASI Emmanuel (Spezia)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

SECONDA SANZIONE

PINAMONTI Andrea (Empoli)

REINA PAEZ Jose Manuel (Lazio)

TOMORI Oluwafikayomi (Milan)

VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan)

KESSIE Franck Yannick (Milan)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000,00

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al termine della gara, in prossimità dell’ingresso dello spogliatoio dell’Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

MOTTA Thiago (Spezia)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.