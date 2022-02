Una giornata di squalifica per Bennacer del Milan, Bereszynski e Candreva della Sampdoria, Casale e Gunter del Verona, Demiral e Djimsiti dell’Atalanta, Manay dello Spezia, Milenkovic della Fiorentina e Mandragora del Torino

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Genoa e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CANDREVA Antonio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASALE Nicolo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DEMIRAL Merih (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DJIMSITI Berat (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUNTER Koray (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANAJ Rei (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANDRAGORA Rolando (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CATALDI Danilo (Lazio)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

SECONDA SANZIONE

BAJRAMI Nedim (Empoli)

PRIMA SANZIONE

REBIC Ante (Milan)

SPORTIELLO Marco (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMPADU Ethan Kwame Col (Venezia)

STURARO Stefano (Genoa)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CALDARA Mattia (Venezia)

SETTIMA SANZIONE

EKDAL Albin (Sampdoria)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)

SESTA SANZIONE

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

KARSDORP Rick (Roma)

LUKIC Sasa (Torino)

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta)

RASPADORI Giacomo (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

MULDUR Mert (Sassuolo)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

TOLOI Rafael (Atalanta)

TERZA SANZIONE

BINKS Luis (Bologna)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

MAKENGO Jean-victor (Udinese)

MALCUIT Kevin (Napoli)

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

SECONDA SANZIONE

ASLLANI Kristjan (Empoli)

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)

RELVAS GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA Sergio Miguel (Roma)

PRIMA SANZIONE

CONTI Andrea (Sampdoria)

D’AMBROSIO Danilo (Internazionale)

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DJURIC Milan (Salernitana)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 20.000,00

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli Ufficiali di gara un’espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RAIMONDI Cristian (Atalanta): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato ripetutamente l’operato arbitrale indirizzando al Direttore di gara una critica irrispettosa.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere, al 41° e al 47° del secondo tempo, rivolto espressioni gravemente insultanti al Direttore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

ZANETTI Paolo (Venezia)

d) DIRIGENTI

NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO L’8 MARZO 2022

FERREIRA PINTO Andre Tiago (Roma): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

e) PREPARATORI ATLETICI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

RAPETTI Stefano (Roma): per avere, al 25° del secondo tempo, inveito pesantemente contro un componente della panchina avversaria proferendo anche un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.