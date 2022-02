Elenco delle partite previste per oggi giovedì 24 febbraio 2022: ritorno di Europa League anche per Atalanta e Lazio. Supercoppa in Colombia, Arsenal in Premier League ed Europa League

Dopo aver completato il quadro dell’andata per gli ottavi di finale con City praticamente già qualificato e con Liverpool e Chelsea che hanno messo una buona ipoteca sul passaggio, tuffiamoci sui sedicesimi di finale di Europa League. Si disputano le gare di ritorno con ben tre italiane in campo. La nostra analisi partirà dalle sfide di Atalanta e Lazio impegnate rispettivamente con Olympiacos e Porto alle 18.45 e proseguirà alle 21 con il suggestivo Napoli – Barcellona. Quindi andremo a vedere tutte le altre gare sia di Europa che di Conference League per passare all’Italia con i due posticipi di Lega Pro. Non approfondiremo la gara dell’Arsenal che in Premier League alle 20.45 recupera la 20esima giornata con il Wolves, gara molto importante in chiave europea visto che le due squadre si portano solo 2 punti e sono in piena zona qualificazione. Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers ma anche gli ospiti arrivano da un buon momento con due successi consecutivi conquistati. Nella notte oltre alla Copa Argentina e Brasile sottolineiamo la gara di ritorno della Supercoppa Colombia tra Tolima e Deportiva Cali delle ore 02. Tutto in discussione, si riparte dall’1-1 dell’andata.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

EUROPA LEAGUE

18.45

21.00

LEGA PRO

18.00

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

LAZIO RINCORRE, ATALANTA CON DUE RISULTATI

Gara non facile per la Lazio che è uscita malconcia dall’andata in Portogallo e che è chiamata a battere il Porto se vuole passare il turno. Sarri deve fare i conti anche con il big match di domenica contro il Napoli e la gestione delle energie anche se alla vigilia ha sottolineato come non farà calcoli. Se Acerbi è recuperato ma non pronto per giocare 90 minuti da monitorare le condizioni di Immobile che solo all’ultimo potrà dire se e come potrà essere impiegato. “Queste sono partite in cui occorre avere lucidità mentale e dobbiamo porre attenzione alla fase difensiva. Non dobbiamo credere di andare all’assalto senza curare la fase difensiva. Noi abbiamo le qualità per sbloccare la situazione quando vogliamo. Pedro sembra che sia meno grave rispetto a quanto pensiamo” ha detto parlando dell’incontro. Di certo non sarà della partita Zaccagni squalificato ma torneranno Lucas Leiva e Luis Alberto mentre in difesa l’unico dubbio è tra Radu e Hysaj sulla fascia visto che non è disponibile Lazzari. Non sarà meno impegnativo l’incontro dell’Atalanta che andrà nella tana dell’Olympiacos. All’andata un successo conquistato in rimonta ma che è di una sola lunghezza da difendere con le unghie. C’è da riscattare il passo falso di Firenze e c’è un buon ottimismo alla vigilia del match: “la sensazione che possiamo fare la nostra partita, con molto rispetto per l’Olympiacos, però credo che possiamo utilizzare le nostre caratteristiche senza troppe alchimie tattiche”.

SUGGESTIONI ALLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

Alle ore 21 match di ritorno tra Napoli e Barcellona questa volta allo stadio Diego Armando Maradona. Attesa grande cornice di pubblico per il round secondo di quella che Spalletti ha definito “una battaglia di forza e tecnica”. “É chiaro che si tratta di una partita difficilissima. Sin da subito dobbiamo mostrare le nostre intezioni, perchè di sicuro vogliamo essere protagonisti della gara. Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso” ha sottolineato il tecnico della squadra campana. Alle osservazioni di un avversario che non più quello leggendario con Messi in campo risponde come lo considera ancora tra i club più forti al mondo. Nessun favorito in una gara che potrebbe prolungarsi anche oltre i regolamentari. Buone notizie circa il recupero di Lorenzo Insigne che sarà regolarmente in campo e anche Fabian Ruiz dovrebbe averne per partire dal primo minuto. In avanti disponibile anche Osimhen mentre Elmas dovrebbe essere preferito a Politano con Zielinski e Insigne sulla trequarti.

LE ALTRE DI EUROPA LEAGUE E LA CONFERENCE

In Europa League chiamata a rimontare due reti la Dinamo Zagabria sconfitta nella gara di andata dal Siviglia per 3-1 in trasferta. Più agevole il compito invece per il Real Sociedad che uscito indenne da Lispia (2-2) mentre il Betis dovrà difendere tra le mura amiche il prezioso 3-2 conquistato in casa dello Zenit di San Pietroburgo. Si fa molto duro il cammino invece per il Borussia Dortmund dopo il 4-2 casalingo incassato dai Rangers che hanno così un ampio vantaggio da gestire in casa. In Conference League il Marsiglia deve difendere in trasferta il 3-1 conquistato nell’andata contro il Qarabag mentre il PSV ha solo un gol di vantaggio prima della gara a Tel Aviv. Vantaggio per lo Slavia Praga dopo la vittoria per 3-2 in casa del Fenerbahce mentre il PAOK deve rimontare la rete dell’andata contro il Midtjlland. Pomeriggio relativamente tranquillo per il Leicester dopo il 4-1 in casa contro i Randers e qualificazione in tasca per il Bodo/Glimt con il Celtic. Favori del pronostico per il Partizan dopo aver ipotecato il passaggio con la vittoria in casa dello Sparta Braga.

I POSTICIPI DI LEGA PRO

Chiudono l’infrasettimanale di Lega Pro due incontri del girone B. Si parte alla ore 18 con Carrarese – Siena. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta con la Pistoiese e da una serie di pareggi proveranno a riprende la corsa playoff contro il fanalino di coda che ha inanellato tre sconfitte consecutive. Dall’altra parte alle ore 21 Entella in campo a Lucca per tentare l’aggancio al terzo posto al Cesena che ieri ha rallentato pareggiando mentre i toscani proveranno a reagire a un momento no della stagione.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 24 FEBBRAIO 2022

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Ind. Rivadavia – Gimnasia Mendoza 02:10

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – Noah 11:00

Urartu – Noravank 13:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Botafogo RJ – Flamengo 00:00

Bangu – Audax RJ 19:30

BRASILE COPPA DEL BRASILE

GE Gloria – Brasil de Pelotas 00:00

Tocantinopolis – Nautico 00:30

Alagoinhas – CSA 01:30

Sergipe – Cruzeiro 01:30

Humaita – Brasiliense 02:00

Fluminense-PI – Oeste 19:30

Nova Iguacu – Criciuma 19:30

Sao Raimundo AM – Manaus 20:30

Bahia De Feira – Coritiba 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bogota – Quindio 23:30

COLOMBIA SUPERCOPPA

Tolima – Dep. Cali 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Pyramids 16:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Jimma Aba Jifar – Wolkite Kenema 14:00

Welayta Dicha – Hadiya Hossana 17:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Bodo/Glimt – Celtic 18:45

M. Tel Aviv – PSV 18:45

Partizan – Sparta Praga 18:45

Qarabag – Marsiglia 18:45

Randers – Leicester 18:45

PAOK – Midtjylland 21:00

Slavia Praga – Fenerbahce 21:00

Vitesse – Rapid Vienna 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Din. Zagabria – Siviglia 18:45

Lazio – FC Porto 18:45

Olympiakos – Atalanta 18:45

Real Sociedad – RB Lipsia 18:45

Betis – Zenit 21:00

Braga – S. Tiraspol 21:00

Napoli – Barcellona 21:00

Rangers – Dortmund 21:00

INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 – PSS Sleman 09:15

Borneo – PSIS Semarang 12:15

Persita – Madura United 12:15

Bali United – Persipura 14:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Wolves 20:45

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Naft – Al Minaa 11:30

Al Diwaniya – Al Kahraba 12:00

Samarra – Al-Qassim 12:00

Al Sinaah – Naft Missan 13:30

Al Zawraa – Al Talaba 16:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Siena 18:00

Lucchese – Entella 21:00

KOSOVO SUPERLIGA

Drenica – Prishtina 13:00

Gjilani – Dukagjini 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – FAR Rabat 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Leones Negros – Venados 00:00

Cancun – Raya2 02:05

Dorados – Tlaxcala 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Turchia U19 – Kyrgyzstan U19 13:30

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Colombia D – Argentina D 01:00

Irlanda U17 D – Svizzera U17 D 15:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

New York City (Usa) – Santos DG (Cos) 00:00

Club de Foot Montreal (Can) – Santos Laguna (Mex) 02:15

Colorado Rapids (Usa) – Comunicaciones (Gtm) 02:15

U.N.A.M. (Mex) – Saprissa (Cos) 04:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

A. Italiano (Chi) – Estudiantes (Arg) 01:30

Barcellona SC (Ecu) – U. de Deportes (Per) 01:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

La Guaira – Metropolitanos 22:00