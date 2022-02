In campo le italiane Atalanta, Lazio e Napoli per il ritorno dei sedicesimi di finale, posticipi in Lega Pro. Il Tolima vince la Supercoppa di Colombia

Vetrina di giovedì 24 febbraio va al Tolima che con il successo nel gara di ritorno della finale, si aggiudica la Supercoppa di Colombia. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra di Torres ha superato il Deportivo Cali grazie a una rete di Rangel al 9′ della ripresa. Proseguiamo con gli incontri già conclusi con la Copa Argentina e il successo per 2-0 dell’Ind. Rivadavia contro il Gimnasia Mendoza per 2-0: all’8′ si sblocca il match con una rete di Ambrogio quindi raddoppio al 18′ della rirepsa di Quiroga. Giornata di Coppa anche in Brasile dove hanno vinto 1-0 in casa il GE Gloria contro il Brasil de Pelotas, il Tocantinopolis contro il Nautico. Cinquina invece del Cruzeiro in casa del Sergipe e pareggio per 1-1 dell’Alagoinhas sul CSA e dell’Humaita sulla Brasiliense. Nel Campeonato Carioca invece 3-1 del Flamengo in casa del Botafogo: vantaggio ospite al 9′ con Pedro quindi raddoppio in pieno recupero del primo tempo con Gabriel Barbosa. Nella ripresa al 14′ il VAR annulla una rete a Nascimento De Paula per fuorigioco quindi arriva il terzo gol di De Arrascaeta e l’autorete di Pereira. Nella Liga de Expansion MX colpo esterno per il Venados sui Leones Negros grazie a una rete di Herrera dopo 18 minuti mentre finisce senza gol tra Cancun e Raya2 e 2-0 casalingo del Dorados sul Tlaxcal. Per le qualificazioni alla prossima Copa Libertadores 1-0 dell’Italiano sull’Estudiantes con il punto decisivo dopo 6 minuti di Henriquez Neira e ben 3 espulsi nella ripresa. Nell’altra partita il Barcellona SC ha battuto a domicilio U. de Deportes con gol nella ripresa di Castillo e Garcess. Nella CONCACAF Champions League del Nord e Centro America successo per New York City, Cub de Foot Montreal e U.N.A.M. mentre il Colorado Rapids ha avuto la meglio solo sui rigori del Comunicaciones. Per le amichevoli tra nazionali femminili registriamo lo 0-0 tra Colombia e Argentina. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordiamo che in primo piano ci sarà l’Europa e Conference League con gli impegni di Atalanta, Lazio e Napoli nel ritorno dei sedicesimi di finale mentre in Premier League si gioca il recupero di campionato tra Arsenal e Wolves e in Lega Pro per il girone B sono in programma Carrarese – Siena e Lucchese – Entella.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 FEBBRAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Ind. Rivadavia - Gimnasia Mendoza 2-0 (Finale)



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat - Noah 1-1 (Finale)

Urartu - Noravank 1-0 (Intervallo)



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Botafogo RJ - Flamengo 1-3 (Finale)

Bangu - Audax RJ 19:30



BRASILE COPPA DEL BRASILE

GE Gloria - Brasil de Pelotas 1-0 (Finale)

Tocantinopolis - Nautico 1-0 (Finale)

Alagoinhas - CSA 1-1 (Finale)

Sergipe - Cruzeiro 0-5 (Finale)

Humaita - Brasiliense 2-2 (Finale)

Fluminense-PI - Oeste 19:30

Nova Iguacu - Criciuma 19:30

Sao Raimundo AM - Manaus 20:30

Bahia De Feira - Coritiba 23:00



COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bogota - Quindio 23:30



COLOMBIA SUPERCOPPA

Tolima - Dep. Cali 1-0 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt - Pyramids 16:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Jimma Aba Jifar - Wolkite Kenema 14:00

Welayta Dicha - Hadiya Hossana 17:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Bodo/Glimt - Celtic 18:45

M. Tel Aviv - PSV 18:45

Partizan - Sparta Praga 18:45

Qarabag - Marsiglia 18:45

Randers - Leicester 18:45

PAOK - Midtjylland 21:00

Slavia Praga - Fenerbahce 21:00

Vitesse - Rapid Vienna 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF

Din. Zagabria - Siviglia 18:45

Lazio - FC Porto 18:45

Olympiakos - Atalanta 18:45

Real Sociedad - RB Lipsia 18:45

Betis - Zenit 21:00

Braga - S. Tiraspol 21:00

Napoli - Barcellona 21:00

Rangers - Dortmund 21:00



INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 - PSS Sleman 2-0 (Finale)

Borneo - PSIS Semarang 1-1 (*)

Persita - Madura United 1-1 (*)

Bali United - Persipura 14:45



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Wolves 20:45



IRAQ SUPER LEAGUE

Al Naft - Al Minaa 4-1 (Finale)

Al Diwaniya - Al Kahraba 1-0 (90 )

Samarra - Al-Qassim 2-1 (*)

Al Sinaah - Naft Missan 0-0 (*)

Al Zawraa - Al Talaba 16:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Siena 18:00

Lucchese - Entella 21:00



KOSOVO SUPERLIGA

Drenica - Prishtina 0-0 (Intervallo)

Gjilani - Dukagjini 1-0 (45 )



MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane - FAR Rabat 20:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Leones Negros - Venados 0-1 (Finale)

Cancun - Raya2 0-0 (Finale)

Dorados - Tlaxcala 2-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Turchia U19 - Kyrgyzstan U19 13:30SRF



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Colombia D - Argentina D 0-0 (Finale)

Irlanda U17 D - Svizzera U17 D 15:30



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

New York City (Usa) - Santos DG (Cos) 4-0 (Finale)

Club de Foot Montreal (Can) - Santos Laguna (Mex) 3-0 (Finale)

Colorado Rapids (Usa) - Comunicaciones (Gtm) 1-1 (Dopo Rigori)

U.N.A.M. (Mex) - Saprissa (Cos) 4-1 (Finale)



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

A. Italiano (Chi) - Estudiantes (Arg) 1-0 (Finale)

Barcellona SC (Ecu) - U. de Deportes (Per) 2-0 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

La Guaira - Metropolitanos 22:00