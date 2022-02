Il 24 febbraio 2022 Olympiakos – Atalamta, Lazio – Porto e Napoli – Barcellona saranno trasmesse su DAZN e Sky; la Serie C sarà visibile su Eleven Sports e su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 24 febbraio ci sono le gare di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Alle 18.45 si gioca Olympiakos – Atalanta. La squadra di Gasperini riparte dal 2-1 di una settimana fa che porta la firma di Djimsiti, autore della doppietta che ha rimontato il vantaggio iniziale di Soares. Ma vediamo come le due squadre sono arrivate a questo importante appuntamento. L’Olympiacos é stato costretto allo spareggio in virtù del secondo posto nel Girone D dietro all’Eintracht Francoforte. Nel massimo campionato greco é reduce dal successo esterno di misura contro il Volos ed é largamente in testa, a quota 59 punti, con un cammino di diciotto partite vinte e cinque pareggiate con trentanove reti realizzate e undici incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con nove gol fatti e tre subiti. L’Atalanta é stata retrocessa dalla Champions League in virtù del terzo posto ottenuto alle spalle di Manchester United e Villarreal. In campionato viene dalla sconfitta di misura rimediata sul campo della Fiorentina ed é quinta con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte con quarantasei gol fatti e trenta subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una sola volta, pareggiato una e perso tre, siglando quattro reti e subendone sei.

Contemporaneamente scendono in campo Lazio e Porto. La squadra di Sarri é chiamata a ribaltare l’1-2 di una settimana fa. Ma vediamo come le due squadre sono arrivate a questo importante appuntamento. Costretta allo spareggio la Lazio, che ha chiuso il Gruppo E di Europa League alle spalle del Galatasaray, ma davanti a Olympique Marsiglia e Lokomotiv Mosca. In campionato é reduce dal pareggio esterni per 1-1 contro l’Udinese ed é sesta, a quota 43 punti, con un cammino di dodici partite vinte, sette pareggiate e sette perse con cinquantatré reti realizzate e quaranta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con otto gol fatti e sette subiti. Il Porto é stato retrocesso dalla Champions League in virtù del terzo posto nel Gruppo B alle spalle di Liverpool e Atletico Madrid. Nel massimo campionato portoghese viene dal successo esterno di misura contro la Moreirense ed é primo con 63 punti, frutto di venti vittorie e tre pareggi con cinquantotto gol fatti e sedici subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato quattro volte e perso una siglando nove reti e subendone quattro.

Alle 21 tocca a Napoli – Barcellona. La squadra di Spalletti riparte dall’1-1 di una settimana fa, quando Zielinski aveva risposto a Fernan Torres: strapperà il pass per accedere agli ottavi di finale in caso di vittoria o di pareggio a reti inviolate. Ma vediamo come le due squadre sono arrivate a questo importante appuntamento. Costretto allo spareggio ilNapoli, che ha chiuso al secondo posto nel Girone C dietro allo Spartak Mosca e davanti a Leicester e Legia Varsavia. In campionato é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Cagliari ed é secondo a pari merito con l’Inter, che però deve ancora recuperare una gara, a due lunghezze dalla capolista Milan, a quota 54 punti, con un cammino di sedici partite vinte, sei pareggiate e quattro perse cinquantasette reti realizzate e diciotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie e tre pareggi con nove gol fatti e quattro subiti. Il Barcellona é stato retrocesso dalla Champions League in virtù del terzo posto nel Gruppo E alle spalle di Bayern Monaco e Benfica e davanti alla Dinamo Kiev. In Liga viene dal successo esterno per 1-4 contro il Valencia ed é quarto, a pari merito con l’Atletico Madrid, con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte con quarantadue gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due, siglando dodici reti e subendone sei.

Si giocano i posticipi del Girone B della Serie C. Alle 18 la Carrarese riceve il Siena. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro la Pistoiese e sono undicesimi con 32 punti. A quota 34 gli ospiti, ottavi e reduci dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Entella. In serata la Lucchese ospita l’Olbia. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Pontedera e sono quattordicesimi con 29 punti. A quota 49 gli ospiti, terzi e reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Siena.

Calcio in tv oggi 24 febbraio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

00.00

Botafogo-Flamengo (Campionato Carioca) – SOLOCALCIO

01.30

Athletico Paranaense-Palmeiras (Recopa Sudamericana) – DAZN

15.00

Odisha-Mohun Bagan (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

18.00

Carrarese-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.45

Olympiacos-Atalanta (Europa League) – DAZN, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Lazio-Porto (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Real Sociedad-Lipsia (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Dinamo Zagabria-Siviglia (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Randers-Leicester (Conference League) – DAZN

Napoli-Barcellona (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Rangers-Borussia Dortmund (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Betis-Zenit (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Braga-Sheriff (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Slavia Praga-Fenerbahçe (Conference League) – DAZN

Lucchese-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 259 satellite)

