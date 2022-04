Una giornata di squalifica per Ampadu del Venezia, Muldur del Sassuolo e Zurkowski dell’Empoli. Squalificato per un turno anche il tecnico Juric

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Milan, Salernitana, Sampdoria, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, esposto per breve tempo uno striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle istituzioni internazionali del calcio.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Udinese per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. Venezia per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMPADU Ethan Kwame Col (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MULDUR Mert (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZURKOWSKI Szymon Piotr (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

GYASI Emmanuel (Spezia)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ALMEIDA DA CUNHA Luis Carlos (Venezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

POBEGA Tommaso (Torino)

OTTAVA SANZIONE

CRISTANTE Bryan (Roma)

SETTIMA SANZIONE

BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia)

GYOMBER Norbert (Salernitana)

LUKIC Sasa (Torino)

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

SESTA SANZIONE

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

CECCARONI Pietro (Venezia)

KUMBULLA Marash (Roma)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DJURIC Milan (Salernitana)

HAPS Ridgeciano Dela (Venezia)

TERZA SANZIONE

DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)

HENRY Thomas (Venezia)

KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye R (Milan)

KASTANOS Grigoris (Salernitana)

SABIRI Abdelhamid (Sampdoria)

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

UDOGIE Iyenoma Destiny (Udinese)

SECONDA SANZIONE

DI FRANCESCO Federico (Empoli)

DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)

FERRARI Alex (Sampdoria)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

MKHITARYAN Henrikh (Roma)

RIBERY Franck Francois (Salernitana)

ZORTEA Nadir (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

BOHINEN Emil (Salernitana)

IKONE’ Nanitamo Jonath (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE)

ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

CUISANCE Michael Bruno Dominique (Venezia)

DOS SANTOS PATRICIO Rui Pedro (Roma)

RADOVANOVIC Ivan (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

MENDONCA CABRAL Arthur (Fiorentina)

SEPE Luigi (Salernitana)

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

JURIC Ivan (Torino)

AMMONITI

TERZA SANZIONE

PIOLI Stefano (Milan)

PRIMA SANZIONE

COZZI Paolo (Sassuolo)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.