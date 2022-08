Squalificati in Serie A 2022/2023 dopo la 2° giornata: ecco quali

Due giornate di squalifica per Perez dell’Udinese, una giornata per Luperto dell’Empoli e Orsolini del Bologna

MILANO – Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus, Milan, Roma, e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): per avere, al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LUPERTO Sebastiano (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ORSOLINI Riccardo (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

IMMOBILE Ciro (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ARNAUTOVIC Marko (Bologna)

PRIMA SANZIONE

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)

GYOMBER Norbert (Salernitana)

HATEBOER Hans (Atalanta)

HONGLA YMA II Martin (Hellas Verona)

LAZZARI Manuel (Lazio)

VERRE Valerio (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

AIWU Emanuel (Cremonese)

BANDINELLI Filippo (Empoli)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

BONAZZOLI Federico (Salernitana)

BONIFAZI Kevin (Bologna)

BRADARIC Domagoj (Salernitana)

BRONN Dylan Daniel Mahmoud (Salernitana)

CAPRARI Gianluca (Monza)

CATALDI Danilo (Lazio)

COPPOLA Diego (Hellas Verona)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

DURICIC Filip (Sampdoria)

FRATTESI Davide (Sassuolo)

GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce)

GUNTER Koray (Hellas Verona)

IKONE’ Nanitamo Jonath (Fiorentina)

LERIS Mehdi (Sampdoria)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

MAKENGO Jean-victor (Udinese)

MALEH Youssef (Fiorentina)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

REBIC Ante (Milan)

ROVELLA Nicolo (Juventus)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

SILVA SANTOS Marcos Antonio (Lazio)

SOUZA SILVA Walace (Udinese)

TOLJAN Jeremy Isaiah R (Sassuolo)

TOLOI Rafael (Atalanta)

TONALI Sandro (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DJIMSITI Berat (Atalanta)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZANETTI Paolo (Empoli): per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE