Una giornata di squalifica per Ampadu dello Spezia, Calabria del Milan, Cataldi della Lazio e Sabiri della Sampdoria

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, Fiorentina, Lazio, Lecce, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato fumogeni e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco oltre che in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere alcuni suoi sostenitori, dal 45° al 48° del secondo tempo, assiepati alle spalle della panchina della squadra avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei componenti di quest’ultima e lanciato due bicchieri di plastica semipieni in direzione dall’allenatore avversario oltre ad uno sputo che attingeva un giornalista posizionato nei pressi della suddetta panchina, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo ed al termine della, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 52° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMPADU Ethan Kwame Col (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRIA Davide (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABIRI Abdelhamid (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

TOLOI Rafael (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

TERZA SANZIONE

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

PRIMA SANZIONE

KVARATSKHELIA Khvicha (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

LERIS Mehdi (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

SERNICOLA Leonardo (Cremonese)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

GYASI Emmanuel (Spezia)

SETTIMA SANZIONE

IZZO Armando (Monza)

SESTA SANZIONE

CAPRARI Gianluca (Monza)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

DI FRANCESCO Federico (Lecce)

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta)

GYOMBER Norbert (Salernitana)

ISAAC Success (Udinese)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Bologna)

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)

MKHITARYAN Henrikh (Internazionale)

POBEGA Tommaso (Milan)

TERZA SANZIONE

VERDI Simone (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

AUGELLO Tommaso (Sampdoria)

CHIESA Federico (Juventus)

SILVA SANTOS Marcos Antonio (Lazio)

TERRACCIANO Filippo (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

FLORENZI Alessandro (Milan)

THAUVIN Florian (Udinese)

VRANCKX Aster Jan D. (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMENDA DI € 5.000,00

LAZZARI Manuel (Lazio): per avere, al 46° del secondo tempo, in occasione del parapiglia che si era generato, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari senza colpire nessuno.

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MANCINI Gianluca (Roma)

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CANCELLIERI Matteo (Lazio)

PEDERSEN Joakim Maehle (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

POSCH Stefan (Bologna)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00

SARRI Maurizio (Lazio): per avere al 44° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi.

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE BERNARDIN Michele (Sampdoria): per avere, al 48° del secondo tempo, ritardato la ripresa della gara, entrando sul terreno di giuoco e calciando il pallone.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

GRIGIONI Adalberto (Lazio)

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RAPETTI Stefano (Roma): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato l’operato arbitrale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.