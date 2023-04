Il 19 aprile Inter – Benfica sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video; Bayern – Manchester City solo sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 19 aprile ci sono le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Partiamo con Inter – Benfica. Si riparte dall’1-0 in favore dei nerazzurri. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno). Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0-2 all’andata, 5-1 al ritorno). In campionato i nerazzurri stanno attraversando un momento molto delicato. Hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque sfide e sabato scorso hanno perso in casa contro il Monza. Non vincono dallo scorso 5 marzo quando ebbero la meglio per 2-0 sul Lecce. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -10 dal secondo posto della Lazio e a-5 dalla Roma terza, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, quarantotto reti realizzate e trentaquattro incassate. Anche il Benfica, nella Liga portoghese, non sta attraversando un buon momento. É reduce da due k.o consecutivi, contro Porto e Chaves. Nonostante ciò, é ancora in testa alla classifica, a quota 54, ma la sua distanza dal Porto si é ridotta a quattro lunghezze. Il suo percorso é di ventitré partite vinte, due pareggiate e tre perse, sessantotto reti realizzate e diciassette incassate.

Contemporaneamente si gioca Bayern Monaco – Manchester City. Si riparte dal 3-0 in favore degli inglesi. Gli inglesi avevano vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno). La squadra di Guardiola ha raggiunto questa fase della competizione per la sesta volta consecutiva. Il Bayern Monaco aveva stravinto il Girone C, a punteggio pieno, davanti all’Inter. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul PSG (0-1 all’andata e 2-0 al ritorno). In Bundesliga, il Bayern Monaco, dopo il pari casalingo per 1-1 contro l’Hoffenheim, é in testa alla classifica, a+2 dal Dortmund e a quota 59. Il suo percorso é di diciassette partite vinte, otto pareggiate e tre perse, settantotto reti realizzate e trenta incassate. In Premier League, dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Leicester, il Manchester City é secondo, a quattro lunghezze dalla capolista Arsenal, a quota 70, con un cammino di ventidue partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, settantotto reti realizzate e ventotto incassate.

Calcio in tv oggi 19 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

