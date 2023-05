Una giornata di squalifica per Gagliardini dell’Inter, Orsolini del Bologna, Ruan del Sassuolo, Bandinelli e Parisi dell’Empoli, Caldirola, Daniliuc, Elmas, Gunter, Gyomber e Udogie

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per circa trenta secondi; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e altri oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ORSOLINI Riccardo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DANILIUC Flavius David (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

ELMAS Eljif (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUNTER Koray (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARISI Fabiano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

UDOGIE Iyenoma Destiny (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BIJOL Jaka (Udinese)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HIEN Isak Malcolm Kwaku (Hellas Verona)

RABIOT Adrien (Juventus)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BLIN Alexis (Lecce)

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

UMTITI Samuel Yves (Lecce)

SETTIMA SANZIONE

CAPRARI Gianluca (Monza)

DE PAOLI Fabio (Hellas Verona)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

KOOPMEINERS Teun (Atalanta)

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)

SANTOS DA SILVA Marlon (Monza)

SESTA SANZIONE

PAREDES Leandro Daniel (Juventus)

SINGO Wilfried (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MARI VILLAR Pablo (Monza)

TERZA SANZIONE

BUONAIUTO Cristian (Cremonese)

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)

ZALEWSKI Nicola (Roma)

ZANOLI Alessandro (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

ESPOSITO Salvatore (Spezia)

MOTA CARVALHO Dany (Monza)

OIKONOMOU Marios (Sampdoria)

WISNIEWSKI Przemyslaw (Spezia)

PRIMA SANZIONE

BIANCO Alessandro (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

NZOLA Mbala (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DIA Boulaye (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

OCHOA MAGANA Francisco Guillermo (Salernitana)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DALL’OMO Alessandro (Monza): per essersi, al 49° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, entrando all’interno del terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

RAMPULLA Michelangelo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

d) MEDICI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PENGUE Luca (Fiorentina)

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CERRA Giovanni (Roma): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.