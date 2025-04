Una giornata di squalifica per Fazzini e Gyasi dell’Empoli, Barella dell’Inter, Guendouzi della Lazio, Jimenez del Milan, Saelemaekers della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Cagliari, Como, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell’Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAZZINI Jacopo (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emmanuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ROBERTO CARNICER Sergi (Como)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

IZZO Armando (Monza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HENDERSON Liam (Empoli)

OTTAVA SANZIONE

GOLDANIGA Edoardo (Como)

HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta)

RICCI Samuele (Torino)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

SETTIMA SANZIONE

GRASSI Alberto (Empoli)

SESTA SANZIONE

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

PEZZELLA Giuseppe (Empoli)

WALUKIEWICZ Sebastian (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ASLLANI Kristjan (Internazionale)

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)

IDZES Jay Noah (Venezia)

LAZARO Valentino (Torino)

THURAM-ULIEN Khephren (Juventus)

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus)

TERZA SANZIONE

KARLSSON Karl Jesper (Lecce)

LUPERTO Sebastiano (Cagliari)

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

SAMARDZIC Lazar Vujadin (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

BALDANZI Tommaso (Roma)

CALABRIA Davide (Bologna)

CONDE Cheick Oumar (Venezia)

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Napoli)

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)

ZERBIN Alessio (Venezia)

PRIMA SANZIONE

BALDE DIAO Keita (Monza)

GOGLICHIDZE Saba (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BRADARIC Domagoj (Hellas Verona)

DELPRATO Enrico (Parma)

KOLASINAC Sead (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PICCOLI Roberto (Cagliari)

TERZA SANZIONE

PEREZ MUNOZ Enrique (Venezia)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

INZAGHI Simone (Internazionale): ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCON Sergio (Udinese): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

CONTE Antonio (Napoli)

AMMONITI

TERZA SANZIONE

MARCENEIRO DA CONCEICAO Sergio Paulo (Milan)

PRIMA SANZIONE

RANIERI Claudio (Roma)

TUDOR Igor (Juventus)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RUSSO Carmine (Monza): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.