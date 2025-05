Due giornate di squalifica per Zaniolo della Fiorentina, una giornata per Colombo, Husaj, Leao, Hien, Thorby

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un’occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

ZANIOLO Nicolo’ (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all’Arbitro un epiteto gravemente offensivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLOMBO Lorenzo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HYSAJ Elseid (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA CONCEICAO LEAO Rafael Alexandre (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

THORSBY Morten (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PEZZELLA Giuseppe (Empoli)

SECONDA SANZIONE

FELIX SEQUEIRA Joao (Milan)

GONZALEZ Nicolas Ivan (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BIJOL Jaka (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DUDA Ondrej (Hellas Verona)

OTTAVA SANZIONE

LOCATELLI Manuel (Juventus)

SETTIMA SANZIONE

CASTRO Santiago Thomas (Bologna)

PISILLI Niccolo (Roma)

SESTA SANZIONE

KEAN Bioty Moise (Fiorentina)

KRSTOVIC Nikola (Lecce)

VECINO FALERO Matias (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ATTA Arthur Eric (Udinese)

GABBIA Matteo (Milan)

KASTANOS Grigoris (Hellas Verona)

KEMPF Marc Oliver (Como)

MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce)

PELLEGRINI Luca (Lazio)

TERZA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Atalanta)

DARMIAN Matteo (Internazionale)

GOGLICHIDZE Saba (Empoli)

HAINAUT Antoine (Parma)

PAVLOVIC Strahinja (Milan)

SECONDA SANZIONE

COMAN Florinel Teodor (Cagliari)

LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan)

OLIVEIRA BAIO Alberto (Juventus)

PALACIOS Tiago Tomas (Monza)

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

CASADEI Cesare (Torino)

NDOUR Cher (Fiorentina)

NIELSEN Oliver Provstga (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

SOULE MALVANO Matias (Roma)

SECONDA SANZIONE

VITI Mattia (Empoli)

c) ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

DI FRANCESCO Eusebio (Venezia)

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPO Pietro Ivano (Bologna): per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ROMANO Stefano (Venezia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto un’espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.