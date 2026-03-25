Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 30° giornata

Una giornata di squalifica per Davis dell’Udinese, Dossena del Cagliari, Troilo del Parma e Carlos Augusto dell’Inter
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- DAVIS Keinan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DOSSENA Alberto (Cagliari): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- TROILO Mariano Emir (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)
- GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona)
- PAYERO Martin Ismael (Cremonese)
- ZANIOLO Nicolò (Udinese)
SESTA SANZIONE
- BARBIERI Tommaso (Cremonese)
- BARELLA Nicolò (Inter)
- TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)
- HIEN Isak Malcolm Kwaku (Atalanta)
- KAMARA Hassane (Udinese)
- KEAN Bioty Moise (Fiorentina)
TERZA SANZIONE
- CANESTRELLI Simone (Pisa)
- DIMARCO Federico (Inter)
- OLIVERA MIRAMONTES Mathias (Napoli)
- PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)
- SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)
- TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)
- VALENTINI Nicolas (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
- ANGORI Samuele (Pisa)
- BRESCIANINI Marco (Fiorentina)
- CASTRO Santiago Thomas (Bologna)
- EDMUNDSSON Andrias (Hellas Verona)
- ESMORIS TASENDE José Ángel (Roma)
- GARCIA LOPES Ulisses Alexandre (Sassuolo)
- GIMENEZ Santiago Tomas (Milan)
- ILKHAN Emirhan (Torino)
- LIPANI Luca (Sassuolo)
- LOBOTKA Stanislav (Napoli)
- NDOUR Cher (Fiorentina)
- ONDREJKA Jacob Axel Per (Parma)
- PIEROTTI Santiago Daniel (Lecce)
PRIMA SANZIONE
- PISILLI Niccolò (Roma)
- SOLET BOMAWOKO Oumar Mickael (Udinese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
SESTA SANZIONE
- VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)
TERZA SANZIONE
- MILLER Lennon (Udinese)
SECONDA SANZIONE
- COLOMBO Lorenzo (Genoa)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MANCINI Emanuele (Genoa): per avere, all’8° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- ITALIANO Vincenzo (Bologna)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CRACOLICI Alessio (Parma): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.