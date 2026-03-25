I risultati del 25 marzo 2026: Women’s Champions League e Serie D

Si gioca l’andata dei quarti di finale con Real Madrid-Barcellona e Manchester United-Bayer, recupero in D. Successo del Nacional in Uruguay

Il programma di mercoledì 25 marzo si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia due incontri disputati per la Primera A. Nel primo Junior ha superato 2-0 a domicilio il Bucaramanga mentre nel secondo il Pasto ha vinto 2-1 in casa del Fortaleza. In Costa Rica per la Coppa troviamo il pareggio per 1-1 tra Sporting e Puntaneras e in Uruguay tris casalingo del Nacional sul Cerro Largo.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Per il calcio femminile troviamo gli altri due quarti di finale con le gare d’andata di Real Madrid-Barcellona alle 18:45 e Manchester United-Bayern Monaco alle 21. Si gioca anche in Uefa Europa Cup con l’andata delle due semifinali ovvero Sparta Praga-Hammarby e Francoforte-Hacken alle 18 e alle 18:30. Spazio ai recuperi di Serie D mentre per le nazionali in campo per le qualificazioni agli Europei U19 e U17.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE - PRELIMINARI

Eritrea - Eswatini 15:00



ALGERIA: LIGUE 1

Belouizdad - MC Alger 17:45

USM Alger - JS Kabylie 20:00



ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Atl. Tucuman - Sportivo Barracas 23:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Dep. Riestra - San Lorenzo 23:00



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Junior - Bucaramanga 2-0 (Finale)

Fortaleza - Pasto2 1-2 (Finale)



COSTARICA: COPA COSTA RICA

Sporting FC - Puntarenas FC 1-1 (Finale)



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Real Madrid D - Barcellona D 18:45

Manchester Utd D - Bayern D 21:00



EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA A

Belgio U17 - Svizzera U17 1-0 (*)

Austria U17 - Kazakistan U17 12:00

Grecia U17 - Montenegro U17 12:00

Croazia U17 - Slovacchia U17 14:00

Islanda U17 - Romania U17 14:00

Irlanda U17 - Polonia U17 15:00

Italia U17 - Portogallo U17 15:00

Svezia U17 - Norvegia U17 15:00

Germania U17 - Macedonia del Nord U17 16:00

Slovenia U17 - Francia U17 16:00

Repubblica Ceca U17 - Danimarca U17 17:00

Serbia U17 - Cipro U17 17:00



EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B

Inghilterra U17 - Faerøerne U17 15:00

Kosovo U17 - Olanda U17 17:00

Israele U17 - Estonia U17 20:00



EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - ROUND 1 - LEGA A

Inghilterra U19 - Bulgaria U19 12:00

Polonia U19 - Irlanda U19 12:00

Repubblica Ceca U19 - Estonia U19 12:00

Svezia U19 - Slovenia U19 12:00

Germania U19 - Bosnia-Erzegovina U19 13:00

Ungheria U19 - Svizzera U19 13:30

Italia U19 - Scozia U19 15:00

Spagna U19 - Croazia U19 15:30

Ucraina U19 - Finlandia U19 17:00

Israele U19 - Austria U19 18:00

Belgio U19 - Cipro U19 19:00

Francia U19 - Galles U19 19:30



EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - ROUND 1 - LEGA B

Norvegia U19 - Malta U19 12:00

Andorra U19 - Romania U19 13:00

Danimarca U19 - Liechtenstein U19 15:00

Lussemburgo U19 - Albania U19 15:00

Azerbaigian U19 - Lituania U19 17:00

Macedonia del Nord U19 - Faerøerne U19 17:00

Olanda U19 - Moldavia U19 18:00



EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Ucraina U19 - Irlanda del Nord U19 1-0 (*)

Croazia U19 - Svizzera U19 12:00

Grecia U19 - Austria U19 12:00

Inghilterra U19 - Serbia U19 12:00

Slovacchia U19 - Turchia U19 12:00

Repubblica Ceca U19 - Lettonia U19 14:00

Finlandia U19 - Olanda U19 15:00

Norvegia U19 - Francia U19 15:15

Kazakistan U19 - Romania U19 16:00

Belgio U19 - Danimarca U19 17:00

Italia U19 - Ungheria U19 17:00

Polonia U19 - Portogallo U19 17:00

Germania U19 - Svezia U19 18:00

Spagna U19 - Slovenia U19 18:00



EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN

Sparta Praga D - Hammarby D 18:00

Eintracht Frankfurt D - Hacken D 18:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Harbour View - Racing United 21:30

Molynes - Montego Bay 21:30

Tivoli - Chapelton 21:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Lentigione - Pistoiese 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Ghiviborgo - Vivi Altotevere 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Teramo - Ostiamare 0-1 (Da finire)



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Enna 14:30

Igea Virtus - Reggina 14:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

FUS Rabat - Wydad AC 20:00



MONDO: FIFA SERIES

Isole Vergini Americane - Samoa Americane 21:00



MONDO: FIFA SERIES - FASE A GIRONI

Kazakistan - Namibia 13:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Guarani - 2 de Mayo 23:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Nacional - Cerro Largo 3-0 (Finale)

Albion - Wanderers 18:00

Cerro CA - Juventud 21:00

