I risultati del 25 marzo 2026: Women’s Champions League e Serie D

Si gioca l’andata dei quarti di finale con Real Madrid-Barcellona e Manchester United-Bayer, recupero in D. Successo del Nacional in Uruguay
Il programma di mercoledì 25 marzo si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia due incontri disputati per la Primera A. Nel primo Junior ha superato 2-0 a domicilio il Bucaramanga mentre nel secondo il Pasto ha vinto 2-1 in casa del Fortaleza. In Costa Rica per la Coppa troviamo il pareggio per 1-1 tra Sporting e Puntaneras e in Uruguay tris casalingo del Nacional sul Cerro Largo.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Per il calcio femminile troviamo gli altri due quarti di finale con le gare d’andata di Real Madrid-Barcellona alle 18:45 e Manchester United-Bayern Monaco alle 21. Si gioca anche in Uefa Europa Cup con l’andata delle due semifinali ovvero Sparta Praga-Hammarby e Francoforte-Hacken alle 18 e alle 18:30. Spazio ai recuperi di Serie D mentre per le nazionali in campo per le qualificazioni agli Europei U19 e U17.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE - PRELIMINARI
Eritrea - Eswatini 15:00
ALGERIA: LIGUE 1
Belouizdad - MC Alger 17:45
USM Alger - JS Kabylie 20:00
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Atl. Tucuman - Sportivo Barracas 23:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Dep. Riestra - San Lorenzo 23:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Junior - Bucaramanga 2-0 (Finale)
Fortaleza - Pasto2 1-2 (Finale)
COSTARICA: COPA COSTA RICA
Sporting FC - Puntarenas FC 1-1 (Finale)
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF
Real Madrid D - Barcellona D 18:45
Manchester Utd D - Bayern D 21:00
EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA A
Belgio U17 - Svizzera U17 1-0 (*)
Austria U17 - Kazakistan U17 12:00
Grecia U17 - Montenegro U17 12:00
Croazia U17 - Slovacchia U17 14:00
Islanda U17 - Romania U17 14:00
Irlanda U17 - Polonia U17 15:00
Italia U17 - Portogallo U17 15:00
Svezia U17 - Norvegia U17 15:00
Germania U17 - Macedonia del Nord U17 16:00
Slovenia U17 - Francia U17 16:00
Repubblica Ceca U17 - Danimarca U17 17:00
Serbia U17 - Cipro U17 17:00
EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B
Inghilterra U17 - Faerøerne U17 15:00
Kosovo U17 - Olanda U17 17:00
Israele U17 - Estonia U17 20:00
EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - ROUND 1 - LEGA A
Inghilterra U19 - Bulgaria U19 12:00
Polonia U19 - Irlanda U19 12:00
Repubblica Ceca U19 - Estonia U19 12:00
Svezia U19 - Slovenia U19 12:00
Germania U19 - Bosnia-Erzegovina U19 13:00
Ungheria U19 - Svizzera U19 13:30
Italia U19 - Scozia U19 15:00
Spagna U19 - Croazia U19 15:30
Ucraina U19 - Finlandia U19 17:00
Israele U19 - Austria U19 18:00
Belgio U19 - Cipro U19 19:00
Francia U19 - Galles U19 19:30
EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - ROUND 1 - LEGA B
Norvegia U19 - Malta U19 12:00
Andorra U19 - Romania U19 13:00
Danimarca U19 - Liechtenstein U19 15:00
Lussemburgo U19 - Albania U19 15:00
Azerbaigian U19 - Lituania U19 17:00
Macedonia del Nord U19 - Faerøerne U19 17:00
Olanda U19 - Moldavia U19 18:00
EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE
Ucraina U19 - Irlanda del Nord U19 1-0 (*)
Croazia U19 - Svizzera U19 12:00
Grecia U19 - Austria U19 12:00
Inghilterra U19 - Serbia U19 12:00
Slovacchia U19 - Turchia U19 12:00
Repubblica Ceca U19 - Lettonia U19 14:00
Finlandia U19 - Olanda U19 15:00
Norvegia U19 - Francia U19 15:15
Kazakistan U19 - Romania U19 16:00
Belgio U19 - Danimarca U19 17:00
Italia U19 - Ungheria U19 17:00
Polonia U19 - Portogallo U19 17:00
Germania U19 - Svezia U19 18:00
Spagna U19 - Slovenia U19 18:00
EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN
Sparta Praga D - Hammarby D 18:00
Eintracht Frankfurt D - Hacken D 18:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Harbour View - Racing United 21:30
Molynes - Montego Bay 21:30
Tivoli - Chapelton 21:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Lentigione - Pistoiese 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Ghiviborgo - Vivi Altotevere 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Teramo - Ostiamare 0-1 (Da finire)
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - Enna 14:30
Igea Virtus - Reggina 14:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
FUS Rabat - Wydad AC 20:00
MONDO: FIFA SERIES
Isole Vergini Americane - Samoa Americane 21:00
MONDO: FIFA SERIES - FASE A GIRONI
Kazakistan - Namibia 13:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Guarani - 2 de Mayo 23:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Nacional - Cerro Largo 3-0 (Finale)
Albion - Wanderers 18:00
Cerro CA - Juventud 21:00