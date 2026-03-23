Igea Virtus-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Igea Virtus-Reggina di Mercoledì 25 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino della partita valida per la 27° giornata di Serie D

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Mercoledì 25 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “Carlo Stagno d’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto, andrà in scena Igea Virtus-Reggina, match valido per la ventisettesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Nelle ultime settimane i padroni di casa sono stati colpiti da una penalizzazione che ha ridotto di cinque punti il loro score totale: una mazzata dura da digerire ma che i giallorossi sono pronti a superare. Gli amaranto, invece, hanno beneficiato della pena inflitta ai rivali raggiungendo il terzo posto in graduatoria. Non può, però, essere sufficiente per una piazza come Reggio Calabria, infatti gli uomini di Torrisi andranno a Barcellona Pozzo di Gotto con un unico scopo: portare a casa l’intera posta in palio.

L’Igea Virtus ha dovuto fare i conti con il “caso De Falco”, la penalizzazione in classifica è di cinque punti e adesso servono risposte concrete per sperare nella rimonta promozione. Sul campo i ragazzi di Marra hanno raccolto nove punti nelle ultime giornate e arrivano a questo scontro con la voglia di ribaltare l’attuale classifica.

Di tutt’altro umore la Reggina, ovviamente, che ha guadagnato una posizione sui rivali senza disputare un incontro. Gli uomini di Torrisi, in ogni caso, stanno combattendo con grinta, coraggio e idee per sognare il ritorno tra i professionisti: sono otto i punti guadagnati dagli amaranto nelle ultime cinque partite, l’unica nota dolente riguarda la trasferta di Lamezia che ha visto la Vigor trionfare sui conterranei.

Tabellino del 15 marzo 2026

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Maddaloni, Maltese, Maggio; Cess, Vacca, Calafiore, Valsano, Cardinale; Cicirello, Mascari. A disposizione: Pante, Squillace, Cham, De Sounza, Longo, Samake, Provazza, Mirashi, Papaserio. Allenatore: Marra

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Guida. A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Mungo, Ferraro, Di Grazia, Giuliodori, Panebianco, Macrì. Allenatore: Torrisi

NOTA: pioggia insistente fino alle 14:30 circa ma con il passare dei minuti meno intensa. Primo sopralluogo negativo, secondo previsto intorno alle 15 con il terreno in pessime condizioni. Anche il secondo sopralluogo ha avuto esito negativo. Campo impraticabile

Le formazioni ufficiali di Igea Virtus-Reggina

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Maddaloni, Maltese, Maggio; Cess, Vacca, Calafiore, Valsano, Cardinale; Cicirello, Mascari. A disposizione: Pante, Squillace, Cham, De Sounza, Longo, Samake, Provazza, Mirashi, Papaserio. Allenatore: Marra

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Guida. A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Mungo, Ferraro, Di Grazia, Giuliodori, Panebianco, Macrì. Allenatore: Torrisi

I convocati dell’Igea Virtus

Portieri: Pantè, Bongiovanni, Testagrossa.

Difensori: Maddaloni, Maltese, Cham, Mirashi, Maggio.

Centrocampisti: Squillace, Joao Pedro, Vacca, Cess, Cardinale, Balsano, Calafiore, Papaserio, Pagano.

Attaccanti: Cicirello, Mascari, Longo, Samake, Provazza, Palme, Ferrara.

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Summa.

Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco, Verduci.

Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria.

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Cavacini di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Andrea Giulio Adragna di Milano e da Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL IGEA VIRTUS – L’Igea Virtus si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è De Falco; difesa a tre composta da Maddaloni, Maltese e Cham. A centrocampo agiscono Cess, Vacca e Papaserio in posizione centrale, con Cardinale e Longo sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Samake e Cicirello è il riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Marra.

COME ARRIVA IL REGGINA – La Reggina si schiera con il 4-4-2: tra i pali c’è Raffaele Lagonigro; in difesa la linea a quattro è composta da Giuliodori, Raffaele Girasole, Domenico Girasole e Distratto. A centrocampo agiscono Laaribi e Fofana al centro, con Edera e Di Grazia sugli esterni, mentre in attacco la coppia formata da Mungo e Ferraro ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare la via del gol. In panchina il tecnico Bruno Torrisi.

Le probabili formazioni

IGEA VIRTUS (3-5-2):Testagrossa; Maddaloni, Maltese, Cicirello, De Souza; Samake, Cess, Cardinale; Balsano, Calafiore, Maggio. Allenatore: Marra.

REGGINA (4-4-2)Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Igea Virtus-Reggina, valida per la ventisettesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa in diretta televisiva ma verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito dell’emittente reggina ReggioTV.