Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 6° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Touré del Pisa, ammende per le società di Verona, Napoli, Bologna, Lecce e Parma
MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
- CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
TERZA SANZIONE
- GASPAR Kialonda (Lecce)
SECONDA SANZIONE
- MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)
- ZANIOLO Nicolò (Udinese)
PRIMA SANZIONE
- CHEDDIRA Walid (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- BELGHALI Rafik (Hellas Verona)
- GATTI Federico (Juventus)
SECONDA SANZIONE
- ASLLANI Kristjan (Torino)
- CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano (Lazio)
- LOCATELLI Manuel (Juventus)
- NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)
- PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
- SERDAR Suat (Hellas Verona)
- SMOLČIĆ Ivan (Como)
- VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
PRIMA SANZIONE
- BARTESAGHI Davide (Milan)
- CASADEI Cesare (Torino)
- CRISTANTE Bryan (Roma)
- CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)
- DJIMSITI Berat (Atalanta)
- FELICI Mattia (Cagliari)
- FOFANA Youssouf (Milan)
- GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
- MARCANDALLI Alessandro (Genoa)
- NERES CAMPOS David (Napoli)
- OTOA Sebastian Villaume (Genoa)
- ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
- SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)
- SUČIĆ Petar (Inter)
- TSIMIKAS Konstantinos (Roma)
- TUTU ADDAI Jarden (Como)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
- OBERT Adam (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
- BANDA Lameck (Lecce)
PRIMA SANZIONE
- MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)
- MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)
- PIERINI Nicholas (Sassuolo)
c) ALLENATORI
AMMONITI
TERZA SANZIONE
- PIOLI Stefano (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
- GROSSO Fabio (Sassuolo)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
- OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all’operato arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.