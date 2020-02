Una giornata di squalifica per Aya, Badelj, Denswil, Murru, Schouten, Bonucci, Nandez, Miguel Veloso, Ramirez, Luiz Felipe e Sturaro

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AYE Florian (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BADELJ Milan (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DENSWIL Stefano (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MURRU Nicola (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

LOCATELLI Manuel (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

COLLEY Omar (Sampdoria)

MANCINI Gianluca (Roma)

SETTIMA SANZIONE

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

CASSATA Francesco (Genoa)

LAPADULA Gianluca (Lecce)

MAJER Zan (Lecce)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

SESTA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)

CALDERONI Marco (Lecce)

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

DI FRANCESCO Federico (Spal)

DUNCAN Joseph Alfred (Fiorentina)

EKONG William Paul (Udinese)

GRASSI Alberto (Parma)

LAZOVIC Darko (Hellas Verona)

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

TERZA SANZIONE

DE VRIJ Stefan (Internazionale)

FERRARI Gianmarco (Sassuolo)

GODIN LEAL Diego Roberto (Internazionale)

LAURINI Vincent Alain (Parma)

SHAKHOV Ievgenii (Lecce)

SECONDA SANZIONE

ANKERSEN Peter Svarrer (Genoa)

BOURABIA Mehdi (Sassuolo)

CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan)

DEIOLA Alessandro (Lecce)

GOSENS Robin Everardus (Atalanta)

HIGUAIN Gerardo (Juventus)

MKHITARYAN Henrikh (Roma)

VALDIFIORI Mirko (Spal)

PRIMA SANZIONE

BONIFAZI Kevin (Spal)

BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma)

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

EDERA Simone (Torino)

FAZIO Federico Julian (Roma)

GOLDANIGA Edoardo (Genoa)

PEREZ SAYOL Carles (Roma)

SOUMARO Bakary Adam (Genoa)

WALUKIEWICZ Sebastian (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

LAZZARI Manuel (Lazio)

VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

c) ALLENATORI

AMMONITI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’AVERSA Roberto (Parma): già diffidato (Quinta sanzione).

TERZA SANZIONE

INZAGHI Simone (Lazio)

SECONDA SANZIONE

PIOLI Stefano (Milan)

RODRIGUES FONSECA Paulo (Roma)

PRIMA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Spal)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.