Al via gli ottavi di finale con due incontri in serata. Il 18 febbraio Atletico Madrid – Liverpool e Dortumund – Paris Saint Germain. Nella notte si è giocato il calcio sud americano

Martedì 18 febbraio torna il principale torneo per club europeo. Al via gli ottavi di finale di Champions League con due interessanti sfide che seguiremo in diretta: Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-Paris Saint Germain. In campo anche alcuni campionati minori com in Marocco, Scozia, Montenegro, Inghilterra. Prima di sfogliare il programma del giorno con tutti i risultati in tempo reale, spazio per le partite che si sono già disputate. Partiamo dall’Argentina con la Superliga dove c’è stato il pareggio per 1-1 tra Independiente e Arsenal Sarandi: in vantaggio con Alvarez gli ospiti si fanno raggiungere nei minuti di recupero da Fernandez. Nella Liga in Messico successo casalingo dell’Alacranes, 1-0 con Reynosa mente in Venezuela 3-1 del Lara sul Puerto Cabello. Finisce 1-1 tra Cavalier e Tivoli nel campionato giamaicano mentre nell’AFC Champions League 1-0 di Tokyo sul Perth Glory e del Seoul sul Melbourne Victory. Infine nell’OFC Champions League 7-0 esterno del Toti City in casa del Lautoka e 2-2 tra Malampa Revivors e Henderson Eels.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



09:00 Akron Tolyatti - Chernomorets Novorossisk 2-1



16:00 Lokomotiv Moskva - Vålerenga IF



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio



13:00 Macedonia del Nord - Bosnia-Herzegovina



15:00 Croazia - Austria



18:00 Repubblica Ceca - Scozia



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio



14:30 Cipro - Austria 0-1



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



14:00 Montenegro - Russia



UEFA > Champions League 2019/2020 > Ottavi di finale



21:00



Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Atlético Madrid - Liverpool FC



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo A



22:00 Nacional - Academia Puerto Cabello



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



00:15 Colo-Colo - Jorge Wilstermann 3-0



OFC > OFC Champions League 2020 > Gruppo B



01:00 Lautoka FC - Lae City FC 0-7



05:00 Malampa Revivors - Henderson Eels 2-2



Algeria > Ligue 1 2019/2020



16:00 MC Alger - Paradou AC rinv.



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Independiente - Arsenal de Sarandí 1-1



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:10 Estudiantes de Río Cuarto - Platense 3-2



Brasile > Campeonato Paulista 2020



00:00 Ituano - SP - Ponte Preta 1-0



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



00:30 Coimbra - MG - América - MG 0-2



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 Imperatriz - MA - Fortaleza 1-2



Colombia > Primera B 2020 Apertura



01:00 Atlético Huila - Fortaleza FC 1-1



01:40 Barranquilla FC - Real Cartagena 0-0



Egitto > Premiership 2019/2020







Al-Ahly - El Gouna rinv.

Ittihad El-Iskandary - Haras El Hodood rinv.

Al-Mokawloon - Zamalek rinv.

Tala'ea El-Gaish SC - Smouha Sporting Club rinv.

ENPPI - Aswan rinv.

FC Masr - Al-Masry Club rinv.

Misr lel-Maqasah SC - Wadi Degla FC rinv.

Pyramids FC - El-Entag El-Harby rinv.

Tanta - Ismaily rinv.



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Cavalier FC - Tivoli Gardens 1-1



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



Southend United - Gillingham FC

Oxford United - AFC Wimbledon



Inghilterra > League Two 2019/2020



20:45 Macclesfield Town - Plymouth Argyle



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45



Barrow AFC - Dover Athletic

Barnet FC - Harrogate Town



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Semifinali



20:45 Portsmouth FC - Exeter City



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Olympique de Khouribga - Olympique de Safi



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Alacranes de Durango - Atlético Reynosa 1-0



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



01:00 Deportivo Toluca - CF Monterrey 1-2



03:00 UANL Tigres - CF Pachuca 3-1



04:00 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara 1-4



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



12:30 FK KOM Podgorica - OFK Petrovac



14:00 FK Rudar Pljevlja - FK Grbalj Radanovići



15:00 FK Podgorica - FK Budućnost Podgorica



17:30 FK Zeta - FK Sutjeska



Scozia > League One 2019/2020



20:45 Falkirk FC - East Fife FC



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



20:45 Motherwell FC - St. Mirren FC



Venezuela > Primera División 2020



00:00 Deportivo Lara - Academia Puerto Cabello 3-1