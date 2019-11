Squalificati in Serie B dopo la 12° giornata: ecco quali

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÁ

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

CAPELA Anibal Araujo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

PAGLIARULO Luca (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARCONI Michele (Pisa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURRAI Salvatore (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALDIROLA Luca (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LOLLO Lorenzo (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Matteo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCULINI Franco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FORNASIER Michele (Trapani)

SECONDA SANZIONE

PORCINO Antonio (Livorno)

PRIMA SANZIONE

BIDAOUI Soufiane (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DIAW Davide Djily (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALOI Salvatore (Trapani)

CECCARONI Pietro (Venezia)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

DEL PRETE Lorenzo (Trapani)

GARRITANO Luca (Chievo Verona)

MAISTRO Fabio (Salernitana)

PUCINO Raffaele (Ascoli)

TERZA SANZIONE

AGAZZI Davide (Livorno)

BOBEN Matija (Livorno) CANOTTO Luigi (Juve Stabia)

DE VITIS Alessandro (Pisa) LETIZIA Gaetano (Benevento) MALLAMO Alessandro (Juve Stabia)

SECONDA SANZIONE

ALMICI Alberto (Pordenone)

ARAMU Mattia (Venezia)

CAPELLO Alessandro (Venezia)

GUCHER Robert (Pisa)

KRAGL Oliver (Benevento)

LEGITTIMO Matteo (Cosenza)

SIEGA Nicholas (Pisa)

VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona)

VICARIO Guglielmo (Perugia)

PRIMA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana)

CERAVOLO Giovanni Fabio (Cremonese)

COLPANI Andrea (Trapani)

DE MARCHI Michael (Cittadella)

FALASCO Nicola (Perugia)

GUSTAFSON Samuel (Cremonese)

MIGLIORE Francesco (Cremonese)

MISURACA Gianvito (Pordenone)

RAVANELLI Luca (Cremonese)

RICCI Samuele (Empoli)

STULAC Leo (Empoli)

VALENTINI Nahuel (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

CALO Giacomo (Juve Stabia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella)

SECONDA SANZIONE

MUSTACCHIO Mattia (Crotone) PALEARI Alberto Andrea (Cittadella)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

D’INVERNO Pasquale (Juve Stabia): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale urlando ed entrando sul terreno di giuoco, nonché, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 5.000,00

MANNIELLO Francesco (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

POLITO Ciro (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni di dileggio; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

e) OPERATORI SANITARI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA