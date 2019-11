Martedì 12 novembre 2019 sotto il segno delle qualificazioni ai campionati europei. Nella notte si è giocato in Brasile, Messico, Paraguay

Settimana dedicata alle nazioni che in questo martedì 12 novembre vedrà come protagonisti da una parte gli under 17 e dall’altro le donne con la qualificazioni ai campionati europei. Prima di seguire i risultati in tempo reale delle partite odierne sguardo a chi ha già giocato partendo dal Paraguay con il Club Olimpia che vince 1-0 in casa del Deportivo Santaní grazie a una rete di Camacho in pieno recupero. L’altra sfida sempre valida per la Primera División 2019 Clausura tra Sportivo Luqueño – River Plate, si giocherà invece alle 22. Nella Serie A brasiliana invece il Botafogo RJ supera 2-0 l’Avaí FC grazie a un autogol dopo 13 minuti di Thalheimer e raddoppio di Souza su rigore a due minuti dalla fine. Per i quarti di finale dei Mondiali under 17 successo per 2-0 del Brasile sull’Italia. Reti tutte nel primo tempo di Patryck al 6′ e Peglow al 40′. Gara piuttosto equilibrata con i brasiliani che hanno tirato di più nello specchio della porta ma hanno avuto un minor possesso palla.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento