Bundesliga, Stoccarda – RB Lipsia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Stoccarda – RB Lipsia di Sabato 2 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 14° giornata di Bundesliga

STOCCARDA – Sabato 2 gennaio 2021, alle ore 20:30, lo Stoccarda ospiterà l’RB Lipsia per la 14°giornata di Bundesliga. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si ritrovano nuovamente dopo che nell‘ultima occasione l’RB Lipsia ha avuto la meglio con il risultato di 1-3. I bookmakers danno favorito l’RB Lipsia e la quota della vittoria è data a 1.70. Lo Stoccarda ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 10 gol e subendone 5. L’RB Lipsia é reduce da 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 9 reti e ne ha subito 2 . Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Stoccarda – RB Lipsia e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Sguardo all’attuale classifica di Bundesliga dove guida il Bayern Monaco con 30 punti, seguito da Lipsia e Leverkusen, appaiati a quota 28; dietro il Wolfsburg con 24 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Stoccarda – RB Lipsia

Probabile modulo 3-4-1-2 per la squadra allenata da Matarazzo con Kobel in porta e retroguardia formata da Stenzel, Karazor e Kempf. Centrocampo formato dalla coppia centrale Mangala, Endo mentre Gonzalez e Coulibaly saranno sulle fasce laterali. Sulla trequarti Didavi, di supporto alla coppia di attacco formata da Castro e Kalajdzic. Nagelsmann dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Gulacsi in porta, in difesa Upamecano e Konaté centrali e Rafael e Angelino terzini, a centrocampo Kampl e Sabitzer, come ali Haidara e Forsberg con Olmo trequartista dietro all’unica punta Poulsen.

STOCCARDA (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Karazor, Kempf; Gonzalez, Mangala, Endo, Coulibaly; Didavi, Castro; Kalajdzic. Allenatore: Matarazzo.

RB LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Konaté, Angelino; Kampl, Sabitzer; Haidara, Olmo, Forsberg; Poulsen. Allenatore: Nagelsmann.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Stoccarda – RB Lipsia, valevole per la 14° giornata di Bundesliga, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su SKY SPORT COLLECTION. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.