Bundesliga, Stoccarda – Borussia Monchengladbach: diretta live e risultato

La partita Stoccarda – Borussia Monchengladbach di Sabato 16 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata di Bundesliga

LOCALITA – Sabato 16 gennaio 2021, alle ore 18:30 verrà disputata Stoccarda – Monchengladbach, gara valida per la giornata 16 del campionato Bundesliga. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione lo Stoccarda ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. La partita verrà disputata alla Mercedes-Benz Arena. Il Monchengladbach gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.20. Nelle ultime cinque gare disputate lo Stoccarda ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 e subendone 5. Il Monchengladbach invece ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 13 reti e subendone 7. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. In Bundesliga al primo posto c’é il Bayern Monaco con 33, al secondo posto il RB Lipsia con 31 e al terzo posto il Bayer Leverkusen a quota 29.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni di Stoccarda – Borussia Monchengladbach

Lo Stoccarda dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 con Kobel tra i pali, pacchetto difensivo con Stenzel, Anton e Kempf. In mediana Endo e Magala, sugli esterni Wamangituka e Sosa. In attacco sulla trequarti la coppia Castro e Klimowicz dietro all’unica punta Gonzalez. Il Borussia Monchengladbach dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Sommer tra i pali, in difesa terzini Lainer e Benenaini e al centro Ginter e Elvedi. In cabina di regia Kramer tra Zakaria e Klimowicz. In attacco il tridente con Embolo e Hofmann ali e Stindl centravanti.

STOCCARDA (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Anton, Kempf; Wamangituka, Endo, Magala, Sosa; Castro, Klimowicz; Gonzalez. Allenatore: Matarazzo.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Hofmann. Allenatore: Rose.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Stoccarda – Monchengladbach, valida per la giornata 16 del campionato Bundesliga , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.