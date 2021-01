Premier League, Fulham – Chelsea: diretta live e risultato

La partita Fulham – Chelsea di Sabato 16 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata di Premier League

LONDRA – Sabato 16 gennaio 2021, alle ore 18:30, si giocherà Fulham – Chelsea, match valido per la 19° giornata di Premier League. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il Chelsea ha avuto la meglio con il risultato di 1-2. L’incontro si disputerà allo stadio Craven Cottage e sarà diretto dall’arbitro Bankes. Il Chelsea gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.40. Nelle ultime 5 sfide ilFulham ha ottenuto 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 2. Il Chelsea invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 10 reti e subendone 7. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 18:30 sarà disponibile la webcronaca con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori. Ricordiamo che in Premier League guida in classifica il Manchester United con 34 punti; a seguire il Liverpool con 37 e il Tottenham con 30.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Fulham – Chelsea

Probabile modulo 4-2-3-1 per il Fulham con Areola tra i apli e retroguardia formata dalla coppia centrale Andersen-Adarabioyo e da Aina e Robinson ai lati. In mezzo al campo Reed e Lemina- Sulla trequarti Lemina; Lookman e Cairney, di supporto all’unica punta Cavaleiro. I Blues dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Mendy tra i pali, pacchetto arretrato formato da Emerson Palmieri e Chilwell sulle corsie esterne mentre nel mezzo Zouma e Thiago Silva. A centrocampo Jorginho e Kante in cabina di regia mentre davanti spazio a Mount, Havertz e Pulisic alle spalle di Werner.

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Cairney, Cavaleiro; Mitrovic. Allenatore: Parker

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Emerson, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Havertz, Pulisic, Werner. Allenatore: Lampard

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Fulham – Chelsea , valida per la giornata 19 del campionato Premier League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.